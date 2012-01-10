《中国报摘》--其他报纸重要消息1月10日(I)

**上海证券报**

--中国证监会主席郭树清称,证监会正在按照国务院的要求,启动了新一轮行政审批改革,初步议定减少行政审批事项32%.

--商务部副部长钟山在全国贸促工作会议上称,国际市场外需不足,国际竞争更加激烈,今年中国面临的外贸形势更加复杂严峻.

--根据电影局发布的数据,2011年全国电影总票房达到131.15亿元人民币,同比增长28.93%,再度保持住了高速增长.但与前年增长64%的数据相比,票房增速明显下滑.

--太钢不锈(000825.SZ)披露,公司公开发行不超过50亿元的公司债券获得核准.

--清科数据显示,2011年中国并购市场共完成1,157起并购交易,披露的并购交易总金额达到669.18亿美元,同比分别增长86.0%和92.3%.

--联想投资与中比基金将出资4,000万-6,000万元,获得温州奕龙汽车零部件有限公司部分股权,後者核心业务为SCR业务(柴油发动机的减排技术)与发动机冷却业务.

--为了推进上海国际金融中心建设,经国务院同意,国家发改委将於近日正式公布"十二五"(2011-2015年)时期上海国际金融中心建设规划.

**人民日报**

--财政部、工业和信息化部近日印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》,办法规定,面向中小企业采购的预算应当占政府采购项目预算总额的30%以上,在面向中小企业采购的政府采购项目预算中,预留给小型和微型企业的不能低於60%.

--财政部、国家税务总局近日发出通知,自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税.专家认为,蔬菜流通环节免征增值税,销售蔬菜的大型超市、蔬菜配送企业和蔬菜批发企业将普遍受益,而农民销售自产蔬菜、个体户小菜摊、蔬菜早市等原来就不用缴纳增值税,因此影响不大.

--最新统计显示,去年中国节能服务产业产值首次突破1,000亿元人民币,达到1,250亿元,比前年增长49.5%.

--记者从全国粮食局长会上获悉,2011年,全国各类粮食经营企业收购粮食6,946亿斤,同比增加896亿斤,其中国有粮食企业收购2,836亿斤,同比增加166亿斤.初步测算,收购价格提高,促进农民增收约300亿元人民币.

**第一财经日报**

--中国钢铁工业协会统计数据显示,去年12月下旬重点统计会员企业粗钢日均产量为145.46万吨,旬环比下降3.87%.而中钢协会长朱继民日前预计,2011年全国粗钢产量为6.83亿吨左右,同比增长9.2%左右;2012年中国粗钢产量为7亿吨左右,增长4%左右.

--上海医药(601607.SS)宣布,公司下属全资子公司上海中西三维药业收购上海金和生物技术有限公司51%的股权,後者是一家肿瘤药原料药生产企业.

--一位接近监管层的权威人士透露,目前港股ETF(交易所交易基金)在证监会处的审核工作已完成,于近日被上报到了国务院.一旦在国务院审核通过,港股ETF将很快放行.而此次上报到国务院的ETF产品有两只,分别是华夏基金与深圳证券交易所合作的恒生指数ETF,以及易方达与上海证券交易所合作的恒生国企指数ETF.

--郑商所下发通知,对小麦期货合约进行修改,将两种小麦期货的交易单位由原来的10吨/手提高到50吨/手.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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