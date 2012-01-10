〔中国金融〕改革新股发行及退市机制,试点高收益债及市政债--证监会(更新版)

(新增更多细节)

* 完善新股发行及退市机制

* 建设统一的债券市场,提高债券融资比重

* 研究推出国债、白银等期货品种

* 试点推出高收益企业债、市政债、机构债等新品种

* 逐步扩大QFII投资额和RQFII试点范围

路透北京/上海1月10日电---中国证监会明确今後一个时期资本市场改革和监管的重点任务,包括完善新股发行及退市机制,建立统一债券市场,提高债券融资比重,稳妥推出国债期货等.

这是证监会新任主席郭树清上任以来召开的首次全国性监管系统工作会议.上海证券报周二援引郭树清讲话并称,将鼓励推动养老保险基金和住房公积金等长期资金入市,适当加快引进QFII步伐,并逐步扩大RQFII试点范围及投资额度.

郭树清指出,证监会将进一步改善股票市场价格结构不合理状况,切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差公司股票问题;并以优化市场优胜劣汰机制为导向,积极推进退市制度改革.

此外,要大力推进债券市场改革,进一步促进场内、场外市场互联互通,建设规范统一的债券市场;并以柜台交易为基础,加快建立统一监管的场外交易市场,为非上市股份公司提供阳光化、规范化的股份转让平台.

郭树清称,证监会未来将显着提高公司类债券融资在直接融资中的比重,研究探索和试点推出高收益企业债、市政债、机构债等债券新品种.

同时,将积极研究开发股票、债券、基金相关的新品种,稳妥推出国债、白银等期货品种以及期权等金融工具.

本地媒体此前报导称,上海证券交易所发展债券市场的下一个突破口将首选高收益债券.目前,监管部门已着手研究高收益债发行上市事宜,有望在不久的将来推出.[ID:nCN1311166]

中国在20世纪90年代曾进行过国债期货交易试点,但由於利率市场化程度不高、国债现货市场规模过小以及市场风险监管体系不完善等因素,投机和价格操纵现象较严重,并在1995年发生"327"国债期货事件,直接导致国债期货试点被叫停.

中国总理温家宝在周末结束的全国金融工作会议上亦指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.[ID:nCH0092875]

**积极推进QFII和RQFII**

证监会称,推动基金公司向现代资产管理机构转型,鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重,积极推动全国养老保险基金、住房公积金等长期资金入市.

同时,将适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)的步伐,增加其投资额度;逐步扩大人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点范围和投资额度,适时推出双向跨境的交易所交易基金(ETF).

去年12月证监会公布RQFII相关试点办法,允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场,初期额度约为200亿元.

上周证券时报报导引述券商消息称,国家外管局已批准第二批10家国内券商香港子公司RQFII额度,共计82亿元人民币.而此前外管局曾首批放行10家机构107亿RQFII额度.[ID:nCN1323154]

另外,外管局数据显示,上月新批增加5亿美元QFII额度.今年来中国共新批QFII额度相较去年减少近四成,并创下2007年以来的新低,不过近三个月外管局审批进程明显提速.[ID:nCN1311722]

郭树清指出,证监会还将推动《基金法》、《期货交易管理条例》、《上市公司监督管理条例》等的修订或制定工作;落实和强化保荐机构、律师和会计师事务所等中介机构的责任.

沪综指.SSEC2011年累计下跌21.7%.上证报报导引述统计显示,2011年共有282家企业在A股市场首发上市,220家企业实施股权再融资,全年股票融资5,073亿元人民币,上市公司债券融资1,707.4亿元.核准上市公司资产重组69项,交易金额2,369亿元.全年调查内幕交易、市场操纵、"老鼠仓"等违法违规案件209起,作出行政处罚与市场禁入决定68项.(完)