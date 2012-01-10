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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 08:48 BJT

《外汇动态》据称欧元兑美元在1.2790和1.28上方挂有止损单

0029GMT---一位日系券商交易员称,欧元兑美元在近期可能走高,因市场可能试图触发位於1.2800上方的止损买单.

他指出,"市场仍挂有一些止损单,比如在1.28上方水准,因此欧元有望升至该水平".

另一位交易员指称,据传欧元兑美元的止损买单在1.2790上方.

欧元兑美元EUR=微升0.1%,至1.2781美元.脱离上日电子交易平台EBS触及的16个月低位1.2666.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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