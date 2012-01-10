《全球重要经济事件一览表》--1月10日-1月17日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
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1月10日(二)
北京--美国财政部长盖特纳访问中国(至1月11日),并会晤中国副总理王岐山.
布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将在新年研讨会就欧元区共同债券发表讲话(1400).
瑞士巴塞尔--金融稳定委员会将举行全体会议.委员会主席卡尼将作简报(1530).
柏林--德国总理梅克尔与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就希腊问题进行对话.
里斯本--葡萄牙央行公布2012年冬季经济公报.
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参加奥地利央行举办的欧元10周年研讨会(1500).
新德里/曼谷/仰光--日本经济产业大臣枝野幸男将出访印度、泰国和缅甸(至1月14日).
俄亥俄州伍斯特--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就劳动力市场问题发表讲话(1610).
华盛顿州温哥华市--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在克拉克郡经济预测早餐会上发表讲话(1530).
密苏里州堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在中部交流所(Central Exchange)发表有关"2012年经济展望"的讲话(1800).
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望(1700)
1月11日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布经济景气状况褐皮书.
柏林--德国总理梅克尔和意大利总理蒙堤将举行欧元区危机磋商.
北京--美国财政部长盖特纳会晤中国总理温家宝.
日内瓦--世界经济论坛发布2012年全球风险报告.
伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(至1月12日).
伦敦--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在英国下议院财政委员会银行业独立委员会做证词陈述(1415).
柏林--欧洲央行管理委员会委员暨卢森堡央行总裁莫尔许将参加第四届全球经济论坛.
伊利诺伊州森林湖城(LAKE FOREST, IL)--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在森林湖城与布勒夫湖扶轮社演讲,主题为"述说当前经济"(1340).
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在乔治亚州非营利中心就经济前景演讲(1400).
纽约州罗切斯特--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在罗切斯特大学西蒙商学院等举办的第33届年度经济研讨会上就经济前景发表讲话(1730).
1月12日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,之後将公布利率决定并召开新闻发布会.
东京--美国财政部长盖特纳访问日本,并会晤日本首相野田佳彦和财务大臣安住淳.
伦敦--英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议(最後一日).
巴黎--惠誉公布欧洲主权国家、银行业和其他借贷方的债信评等展望(0645).
1月13日(五)
里奇蒙--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会年度经济展望会议上,发表题为"2012年1月经济展望"的演讲(1745).
印第安纳州卡梅尔--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在印第安纳州银行家协会"2012年经济前景论坛"发表演讲(1800).
加州圣巴巴拉市--美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克将在加州银行家协会银行总裁研讨会上发言(1610).
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在Edward Jones年度会议上讲话,主题为"美国经济和货币政策"(1815).
1月14日(六)
雅典--来自欧盟和国际货币基金会(IMF)的一组检查人员将到访希腊,并对整改进程展开检验(至1月16日).
1月16日(一)
东京--日本央行总裁白川方明料将在分行经理会议上致开幕词.日本央行还将公布地区经济评估报告.
巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)将在科法斯(Coface)国家风险研讨会上演讲(1130).
1月17日(二)
维也纳--中欧与东欧论坛.第一日与会发言人包括:欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼(0740)、俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev(0800)、哈萨克斯坦央行总裁Grigoriy Aleksandrovich Marchenko(0915)、拉脱维亚央行总裁Ilmars Rimsevics(1455).
渥太华--加拿大央行公布政策利率决议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国