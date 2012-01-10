〔中港个股〕中石化称获控股股东增持A股及H股,後者计划一年内继续增持

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周二公告称,控股股东中国石油化工集团公司分别增持了公司部分A股和H股,并拟在未来12个月内继续通过二级市场增持.
公告显示,截至1月9日,中石化集团增持了公司3,908万股A股,并通过全资子公司中国石化盛骏国际投资有限公司从香港二级市场购入4.255亿H股,增持後中石化集团直接或间接持有公司股份662.23亿股,约占公司已发行总股份的76.38%.
公告并称,中石化集团拟在未来12个月内(自1月9日起)以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份).
此外中国神华(601088.SS)(1088.HK)和A股上市公司中国联通(600050.SS)今日亦表示,各自的控股股东已增持部分A股,其中神华集团增持中国神华1,081万股,增持後持股比例达73.01%;中国联合网络通信集团有限公司增持中国联通440.5万股,增持後联通集团持股比例为61.07%.
上述两家公司的控股股东均表示,拟在未来12个月内增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%(含本次已增持部分股份).
中国石化A股周一收报7.75元人民币,最近一个月累计上涨4.73%;H股周一收报8.90港元,过去一个月上涨8.23%.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国