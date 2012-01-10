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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:44 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月10日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日
    1/11      深   扬子新材   002652       2,668        *10.10       *18.74     湘财证券 1/16
    1/16      深   飞利信     300287    不超过2,100       --           --       银河证券 1/19
    1/16      深   朗玛信息   300288    不超过1,340       --           --       宏源证券 1/19

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
  1/10    深    温州宏丰  (300283.SZ)    1,421          20.00        32.32     中德证券 
  1/10    深    苏交科    (300284.SZ)    4,800          13.30        35.95     中信建投 
   --     深    国瓷材料    300285         --           26.00        55.32     招商证券
   --     深    安科瑞      300286         --           30.00        32.97     日信证券  
   --     沪    江南嘉捷      --           --          *12.40       *24.80     华泰联合 1/11
   --     深    海思科      002653         --           20.00        32.87     中信证券 1/12

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 周晓峰; 审校 乔艳红

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