版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 08:59 BJT

《外汇动态》日本在12月最後一周卖超外国债券,为五周来首次

0033GMT---日本投资者在12月最後一周卖超外国债券1,550亿日圆,乃五周来首次卖超,前一周修正值为买超1,460亿日圆.

当周外国投资者在日本股市买超577亿日圆,为四周来首次买超日股,尽管年末假期令交易清淡.

外国投资者还卖出1.3万亿(兆)日圆日本短期公债,抛售规模为逾两个月来最大.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐