〔中国房地产〕四大行称房价不会大起大落,银行可承担及控制风险

* 四大行指中国房价不会大起大落

* 银行可承担及控制可能的风险

路透北京1月10日电---中国中央电视台近日援引中国国有四大行负责人表示,中国的房地产价格不会大起大落,金融机构完全可以承担和控制房地产调控带来的风险.

报导援引中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉表示,目前中国房价正处於良性调整的进程中,整个崩盘的风险并不存在.

中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)党委书记王洪章亦指出,中国房地产市场价格不会下降30%这麽大的幅度,"现在看我们房地产贷款的风险可控,不会有什麽问题".

中国指数研究院此前公布,中国2011年12月百城住宅均价环比下降0.25%,为连续第四个月出现下降,北京等十大城市价格环比平均降幅再次扩大.[ID:nCN1318002]

中国全国工商业联合会房地产商会周一发布报告称,2012年中国经济增速下滑将减弱房价上行压力,上半年房价料稳中有降,下半年房价基本平稳的可能性较大.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.2011年12月的中央经济工作会议强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.[ID:nCN1283394]

**银行风险可控**

中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)党委书记蒋超良表示,目前的调控并不是对房地产的全面打压,而是在改善房地产的供应结构,保证需求和供应适度合理平衡,有利於地产业健康发展,实际上对银行业的资产的健康运行还是有利的.

工商银行(1398.HK)(601398.SS)行长杨凯生称,该行整个按揭贷款具备抗御市场波动的能力,而且现在90%以上的按揭贷款贷给了首套房,开发贷款的不良率亦在降低.

"我们觉得即使房地产业会有进一步的调整和变化,银行风险还是可控的,到现在为止,我们房地产业的贷款质量还是良好的,"中国银行行长李礼辉表示.

中国前银监会主席刘明康在房贷压力测试後曾乐观地表示,"房价下跌40%,银行扛得住."但已有部分商业银行指出,银行和企业更加关心房价下跌20%後会不会诱发恐慌性抛售,抛售现象出现後有关方面能否采取有效措施控制其连锁反应.[ID:nCN1259190](完)