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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 09:12 BJT

〔中国个股〕保利地产去年实现净利65.14亿元,同比增32%--业绩快报

路透上海1月10日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周二发布业绩快报,公司2011年实现归属於上市公司股东的净利润65.14亿元人民币,同比增32.39%;实现营业收入470.28亿元,同比增长31.02%.

但中国房地产调控未现放松的情况下,保利地产的销售情况却不断下滑,去年12月公司实现签约金额56.21亿元人民币,同比下降37.68%,降幅较上月扩大.

12月销售简报显示,保利地产当月实现签约面积51.96万平方米,同比下降16.47%.去年全年实现签约面积650.29万平方米,同比下降5.54%;实现签约金额732.42亿元,同比增长10.69%.

保利地产去年11月销售延续下降趋势,实现签约金额49.26亿元,同比下降27.86%,不过降幅较上月有所收窄.[ID:nCN1267078]

公告还指出,保利地产旗下子公司取得石家庄和佛山市共三幅地块,成交总价约38亿元.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.12月的中央经济工作会议强调,今年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.[ID:nCN1283394]

保利地产周一收报10.17元,过去一个月微涨0.49%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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