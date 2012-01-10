〔中国个股〕保利地产去年实现净利65.14亿元,同比增32%--业绩快报

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---中国大型房地产企业--保利地产(600048.SS)周二发布业绩快报,公司2011年实现归属於上市公司股东的净利润65.14亿元人民币,同比增32.39%;实现营业收入470.28亿元,同比增长31.02%.
但中国房地产调控未现放松的情况下,保利地产的销售情况却不断下滑,去年12月公司实现签约金额56.21亿元人民币,同比下降37.68%,降幅较上月扩大.
12月销售简报显示,保利地产当月实现签约面积51.96万平方米,同比下降16.47%.去年全年实现签约面积650.29万平方米,同比下降5.54%;实现签约金额732.42亿元,同比增长10.69%.
保利地产去年11月销售延续下降趋势,实现签约金额49.26亿元,同比下降27.86%,不过降幅较上月有所收窄.[ID:nCN1267078]
公告还指出,保利地产旗下子公司取得石家庄和佛山市共三幅地块,成交总价约38亿元.
在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.12月的中央经济工作会议强调,今年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.[ID:nCN1283394]
保利地产周一收报10.17元,过去一个月微涨0.49%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 林高丽
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国