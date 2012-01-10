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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 09:06 BJT

〔国际油市〕美数据和伊朗局势推动NYMEX原油上涨,市场仍留意欧元区

路透首尔1月10日电---美国原油期货周二在亚洲盘初上扬,强劲的消费者信贷数据以及伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡原油运输通导引发市场担忧提供支撑.不过欧元区债务忧虑恶化令涨幅受限.

截至0020GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货CLc1上涨0.29美元,至每桶101.60美元.

2月布兰特原油期货LCOc1尚无交易,周一结算价下跌0.61美元,报每桶112.45美元.

美国11月消费者信贷大涨10%,创10年来最高增幅,并为经济带来正面信号,因消费者使用信用卡增多,以及政府发放更多学生贷款.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一发布报告显示,美国11月消费者信贷猛增203.7亿美元,升幅为2001年11月来最大,并接近路透调查中分析师预估中值的三倍.[ID:nCN1327864]

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