〔国际油市〕美数据和伊朗局势推动NYMEX原油上涨,市场仍留意欧元区

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透首尔1月10日电---美国原油期货周二在亚洲盘初上扬,强劲的消费者信贷数据以及伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡原油运输通导引发市场担忧提供支撑.不过欧元区债务忧虑恶化令涨幅受限.
截至0020GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-2月原油期货CLc1上涨0.29美元,至每桶101.60美元.
2月布兰特原油期货LCOc1尚无交易,周一结算价下跌0.61美元,报每桶112.45美元.
美国11月消费者信贷大涨10%,创10年来最高增幅,并为经济带来正面信号,因消费者使用信用卡增多,以及政府发放更多学生贷款.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一发布报告显示,美国11月消费者信贷猛增203.7亿美元,升幅为2001年11月来最大,并接近路透调查中分析师预估中值的三倍.[ID:nCN1327864]
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国