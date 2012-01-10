美国调查美中经济安全审查委员会邮件泄密案

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月9日电（记者 Mark Hosenball）---美国当局正在就印度政府间谍部门破译美国美中经济安全审查委员会的邮件的说法进行调查，该委员会监控美国和中国之间的经济和安全联系，包括互联网安全问题。
此前黑客在互联网上发布一份文件，并声称是印度军方情报机构关於互联网间谍活动的文件，该文件中有关於针对美中经济安全审查委员会的计划，使用西方手机生产商提供的後门。
与文件共同发布的还有被声称是委员会成员之间往来邮件的副本。
“我们知晓这些报告，并与相关机构进行联络，对事情进行调查。目前还无法给出更多评论。”美中经济安全审查委员会发言人Jonathan Weston表示。
无法独立核实文件的真实性。不过美中经济安全审查委员会也没有否认邮件的真实性。
无法与印度官员取得联系，获得关於文件内容或是真实性的评论。一家印度网站引述一匿名的军方代表的话报导，否认印度通过手机公司对美中经济安全审查委员会实施间谍活动，并称该文件是伪造的。
黑客发布的文件显示，印度与手机生产商达成协议，“以印度市场份额进行交换”，不过细节不明。文件表明三家手机生产商关联其中：黑莓生产商Research in MotionRIM.TO、诺基亚NOK1V.HE和苹果(AAPL.O)。
苹果发言人Trudy Muller表示，苹果没有向印度政府提供後门。诺基亚发言人拒绝予以置评。无法与RIM官方取得联系获得评论。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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