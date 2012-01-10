〔中国个股〕上海汽车2011年汽车销量400.9万辆,同比增逾12%

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公布产销快报,2011年全年下属各家企业共实现汽车销售400.9万辆,较上年同期的357.9万辆增长12.01%.
上海汽车并称,去年12月下属各家企业共实现汽车销售32.71万辆,较上年同期的28.90万辆增长13.2%.
快报显示,12月上汽旗下两大主力乘用车厂中,上海大众当月销售量为10.49万辆,同比增长12.3%;而上海通用当月销售8.05万辆,同比减少约一成.
上海大众是上汽与德国大众汽车(VOWG.DE)的合资公司,去年全年共实现销售116.58万辆,同比增长16.42%;上汽与通用汽车(GM.N)合资的上海通用汽车同期则累计销售123.15万辆,同比增长18.53%.
上海汽车旗下负责自主品牌生产的上海汽车乘用车分公司去年全年销售16.2万辆,同比增长1%.
经过前两年放量高速增长,中国已成为全球头号汽车市场,但因刺激政策退出,增速在去年放缓.去年前11个月中国共销售乘用车1,310.36万辆,同比增长5.26%.
上海汽车周一收报14.90元,一个月来累计上涨10.95%.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国