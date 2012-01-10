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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 09:19 BJT

〔台湾股市〕开高,联电公布12月营收後上涨

路透台北1月10日电---台湾股市周二开盘升0.5%,全球第二大晶圆代工厂商联电(2303.TW)和全球最大笔电代工厂广达(2382.TW)在公布12月营收後表现不一.

加权股价指数.TWII开盘涨35.82点,报7,128.86点,上日收低0.39%.

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