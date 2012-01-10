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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:38 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月10日(II)

**经济参考报**

--记者日前从全国商务工作会上了解到,江苏、浙江、广东这三大出口省份从2011年下半年开始显现出增速逐月下滑态势,国内外形势的持续严峻使得这些省份纷纷调低今年出口增速预期至10%以内.此外,一位与会的外贸系统人士告诉记者,商务部或将2012全年外贸增速目标低调定位於"10%".

**国际商报**

--商务部日前发布了《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》,明确对未依法申报而实施集中的经营者,商务部可处以50万元以下的罚款,并可责令被调查的经营者采取措施恢复到集中前的状态.

**新京报**

--铁道部有关负责人表示,为解决农民工买票难,已安排临客5,029列.同时投入资金9.4亿元人民币,全面整治农民工首选的"绿皮车"设施设备.

**每日经济新闻**

--证监会主席郭树清日前首次提到对非上市公众公司的监管,称要尽快推出《非上市公众公司管理办法》,将非上市公众公司监管纳入法制轨道.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 乔艳红

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