《中国报摘》--其他报纸重要消息1月10日(II)

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
**经济参考报**
--记者日前从全国商务工作会上了解到,江苏、浙江、广东这三大出口省份从2011年下半年开始显现出增速逐月下滑态势,国内外形势的持续严峻使得这些省份纷纷调低今年出口增速预期至10%以内.此外,一位与会的外贸系统人士告诉记者,商务部或将2012全年外贸增速目标低调定位於"10%".
**国际商报**
--商务部日前发布了《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》,明确对未依法申报而实施集中的经营者,商务部可处以50万元以下的罚款,并可责令被调查的经营者采取措施恢复到集中前的状态.
**新京报**
--铁道部有关负责人表示,为解决农民工买票难,已安排临客5,029列.同时投入资金9.4亿元人民币,全面整治农民工首选的"绿皮车"设施设备.
**每日经济新闻**
--证监会主席郭树清日前首次提到对非上市公众公司的监管,称要尽快推出《非上市公众公司管理办法》,将非上市公众公司监管纳入法制轨道.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/苏丹; 审校 乔艳红
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路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国