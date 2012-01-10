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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 09:35 BJT

《外汇动态》美元/韩元因离岸资金抛盘下跌,在岸投机客亦削减多仓

0117GMT---交易员称,美元/韩元因离岸资金抛盘而下跌,激发在岸银行间投机客削减多头仓位,建立新的空仓.美元兑韩元KRW=KFTC跌0.6%报1,157.0.

由於对欧债危机的担忧持续存在,一些交易员在寻觅低接买盘的机会,并称有几支离岸资金也在1,155左右买入.

"我计划增加美元/韩元多头仓位,因为我不认为欧元会大幅上涨,"一位驻首尔外资银行交易员表示.

同时欧元兑韩元EURKRW=R几乎持平於约1,476.韩国一银行交易员称,考虑到周一的空头回补,其目前不愿做空欧元/韩元.但他补充称,目标位似乎在1,450,因为欧元在全球范围内都呈疲态.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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