版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:02 BJT

〔中国新债〕张家口商业银行周五将发行至多5亿元固息次级债,期限10年

路透上海1月10日电---中国地方性商业银行--张家口市商业银行股份有限公司周二公告称,将於周五(13日)发行不超过5亿元人民币固息次级债,期限10年,所募资金将用於补充附属资本,提升资本充足率.

刊登在中国债券网的公告显示,该期债在五年末附有发行人赎回权.主承销商及簿记管理人为中信建投证券.中诚信国际信用评级有限公司对发行人主体评级为A+级,对债券信用评级为A级.

该期发行期限、起息日和缴款日同为1月13日.

截至2011年6月末,该行总资产规模300.76亿元,同年1-6月,实现营业收入7.76亿元,净利润4.95亿元.2011年6月末,本行资本充足率和核心资本充足率分别为14.39%和12.22%;不良贷款率为0.35%,均符合监管条件.去年年末,拨备覆盖率为1,323.32%.

工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行发债充实资本的同时,地方性商业银行近期亦纷纷加入发行次级债大军.自2011年11月以来,已有浙商银行、杭州银行、鞍山银行、辽阳银行、长沙银行、兰州银行等多个地方性商业银行宣布或完成发行次级债.

银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之後、先于发行人的股权资本等.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐