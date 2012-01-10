〔中国新债〕张家口商业银行周五将发行至多5亿元固息次级债,期限10年

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---中国地方性商业银行--张家口市商业银行股份有限公司周二公告称,将於周五(13日)发行不超过5亿元人民币固息次级债,期限10年,所募资金将用於补充附属资本,提升资本充足率.
刊登在中国债券网的公告显示,该期债在五年末附有发行人赎回权.主承销商及簿记管理人为中信建投证券.中诚信国际信用评级有限公司对发行人主体评级为A+级,对债券信用评级为A级.
该期发行期限、起息日和缴款日同为1月13日.
截至2011年6月末,该行总资产规模300.76亿元,同年1-6月,实现营业收入7.76亿元,净利润4.95亿元.2011年6月末,本行资本充足率和核心资本充足率分别为14.39%和12.22%;不良贷款率为0.35%,均符合监管条件.去年年末,拨备覆盖率为1,323.32%.
工商银行(601398.SS)(1398.HK)等大型银行发债充实资本的同时,地方性商业银行近期亦纷纷加入发行次级债大军.自2011年11月以来,已有浙商银行、杭州银行、鞍山银行、辽阳银行、长沙银行、兰州银行等多个地方性商业银行宣布或完成发行次级债.
银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之後、先于发行人的股权资本等.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国