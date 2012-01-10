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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 11:10 BJT

〔新债招标〕中国国开行10年债利率3.85%,基本符合预期--业内人士

路透北京1月10日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的10年期固息金融债,中标利率为3.85%,基本符合此前的市场预期.

业内人士并透露,首场认购倍率为1.48倍.

该期债为国开行今年第一期金融债.具体条款如下:

第1期

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发行总量 不超过200亿元

期限 10年

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 1月16日

起息日 1月16日

分销期 1月11日-1月16日

上市日 1月20日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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