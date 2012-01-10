《热点透视》西方制裁令伊朗政府面临重重难题

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Una Galani 编译 徐文焰
路透迪拜1月9日电---更加严厉的制裁可能促使伊朗政府作出一些艰难决定.这个伊斯兰共和国能够找到一些途径来应对新一轮制裁带来的压力,但也很可能因此遭受政治冲击.
伊朗目前四分之一的原油出口销往欧洲,而後者已经原则上同意禁止继续进口伊朗原油.美国也采取行动切断金融机构与伊朗央行的业务往来,对於那些仍愿购买或换取伊朗石油的客户而言,此举将增强他们的议价能力.即便新的制裁措施并非滴水不漏,也将减少伊朗的石油收入,并提高进口该国石油的成本.而大约六成收入依靠卖石油的伊朗政府,将会面临窘迫局面.
这对於已经因为多年管理管理不善而沉疴缠身的伊朗经济来说,无异於雪上加霜.高油价已为该国财政带来一些缓冲空间.国际货币基金组织(IMF)认为,伊朗外汇储备价值1,050亿美元,足以支付13个月的进口需求.乔治华盛顿大学教授Hossein Askari则称IMF的估计偏高,伊朗外储可能只有600亿美元.
如果伊朗政府继续守卫货币里亚尔汇率,那麽这些资金可能很快就会消耗殆尽.自从伊朗去年4月降息以来,里亚尔一直面临压力.目前伊朗当局正在取缔非官方的货币交易商,但里亚尔兑美元官方汇率和公开市场报价之间仍至少相差30%.
对总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)而言,没有任何一种选项是轻松的.无论是消耗外汇储备或是允许本币大幅贬值,都会给他招来政治对手的指责声浪,後者已经尝试过弹劾他.而升息则将伤及帮助他掌权的穷人阶层.目前伊朗利率仍远低於官方宣称的接近20%的整体通胀率,而非官方的通胀率可能还要高得多.伊朗还面临3月举行的议会选举,以及2013年的总统大选.
到目前为止,制裁行动只是强化了伊朗国内的反西方情绪.但如果经济困境加剧,可能就会改变国内民众对於该国领导层的看法.而若阿玛迪内贾在核计划方面作出任何妥协,很可能也会带来相同的影响.(完)
--译文审校 丁琦
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