版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 09:52 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索削减跌幅,因菲国11月出口连降七个月

0135GMT---美元/菲律宾披索PHP=PDSP削减跌幅,因之前数据显示,菲律宾11月出口连续第七个月下降.

美元兑菲律宾披索跌0.1%至44.050,本地开盘报44.005.

"由於出口下降,我认为目前存在一些买兴;但由於市场略有些冒险意愿,也有一些逢高抛售的兴致,"马尼拉一位欧系银行交易员表示.

该交易员称,该货币对可能暂时维持在44.000上方;其并称,美元/菲律宾披索市场仓位料为中性至略微偏空.(完)

--编译 李爽;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐