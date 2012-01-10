《热点透视》拯救欧元区要先厘清撙节与结构性改革之别

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 隋芬

路透伦敦1月9日电---厘清语义或能帮助拯救欧元区.现在亟需把财政撙节与结构性改革这二者区分清楚.GIIPS国家(希腊、爱尔兰、意大利、葡萄牙与西班牙)无休无止的撙节方案,打击本国经济的严重程度,可能超出社会承受能力.相比之下,对养老金制度与劳工市场等进行改革,则将有利於长期增长.要想避免欧债危机失控,必须在政策组合上侧重於改革,同时在撙节方面适可而止.

过去两年间,欧洲民众不幸地变得十分熟悉周而复始的撙节计划.需要削减财政赤字的政府,就强力启动加税和减支举措.可问题在於,这种财政紧缩反过来会抑制经济--一部分是透过民间部门流失现金的直接影响,一部分则是民间部门流失信心.经济受到打击,就意味着政府税收无法实现预想的增长幅度.因此赤字也削减不了多少,而由於国内生产总值(GDP)萎缩,赤字相对GDP比例的跌幅甚至更小.然後,以德国为首,这些政府的债权人会要求再实施新一轮撙节措施,使减赤计划回到正轨.每实施一轮撙节措施,民怨就更加升温,柳暗花明的希望趋於黯淡,政府的政治资本益发缩减.

希腊、爱尔兰与葡萄牙在这条道路上走得最久,而现在意大利与西班牙也启动了同样的机制.但如果政策模式不变,未来一年里这些国家还会被要求继续下猛药.毕竟,希腊与爱尔兰去年的预算赤字比例预计将有大约10%,西班牙和葡萄牙是7-8%(不计一次性养老金转移支付),意大利是4%.

鉴於之前经济繁荣时支出失控,且某些国家在2008年雷曼兄弟破产後刻意实施了财政扩张,因此开展一些撙节是有必要的.以希腊的情况而言,则还有未能适当执行撙节措施的失败,也就是浪费了时间且失去信用.但是,一轮又一轮无止境的撙节正在耗弱元气.更好的做法是推出一个短而精实的撙节方案,获得适当执行,然後设法实现重建.

当然,债权人不会愿意白白付出.这就是厘清撙节与结构性改革区别的用处所在.这两者都需要政府拿出勇气,也要民众作出牺牲.但撙节是会拉垮经济,改革则会提振经济,虽然需要从长期来看.通过改革,出现经济复兴-税收收入增长-赤字下滑-信心恢复这样的良性循环甚至也不无可能.

提高退休年龄就是一个例子.这不仅能削减政府支出,尤其是长远来看,因为储蓄会年复一年增长;它还能扩大劳动人力,提升经济生产潜能.或以劳动改革为例.让企业能够更容易招聘与解雇,将给薪资构成下行压力,提升一国的竞争力并减少失业,而这些反过来又可以帮助政府削减社会保障方面的支出.

其他一些迫切需要的改革--私有化、开放产品市场、提升公共部门与司法体系效率--也都将改善经济的长期增长.私有化还有削减政府债务的额外好处,打击逃漏税也是.

GIIPS国家都在结构性改革方面采取了一些行动.比如意大利、西班牙和希腊,都在提高退休年龄.但这些改革推行得十分缓慢,而且有时并未全力开展.希腊是最差的例子:在打击逃税或推动私有化方面毫无成果.同时,意大利与西班牙的新政府也尚未认真讨论劳动力改革,不过他们已表示会很快有所行动.

若GIIPS国家能够说服债权人相信,它们在认真对待这类改革,则将有希望重新赢得信任.这将使它们更有条件免於需要更多回合的撙节.说到底,德国总理梅克尔将能够告诉她的民众,欧洲二线经济体是诚心想要推动这些改变.而且,德国与其他债权国家的经济也将从中受益.当邻国实施撙节且整个欧元区面临分裂威胁时,对事情并无好处.但要启动改革进程,决策官员与专家都不能再把撙节和改革混为一谈.(完)