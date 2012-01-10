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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:42 BJT

更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元反弹,关注中国贸易数据

(更正:因译文有误,内文第三段应改为"上周触及的两个月高位",非"两周高位")

路透惠灵顿/悉尼1月10日电---澳元和新西兰元周二反弹,部分得益於日本进口商的买入需求,不过即将公布的中国贸易数据可能阻碍其进一步上升.

中国将於0300GMT左右公布12月贸易数据,出口增速料将放缓至13.5%,为两年来最疲弱水平.倘若中国贸易数据令人失望,可能拖累风险货币走低,而澳元对中国的消息特别敏感,因为中国是其主要出口市场.

澳元兑美元AUD=D4报1.0265,略高於纽约时段的1.0237,已完全收复周一的失地,但仍远低於上周触及的两个月高位1.0387.

亚洲股市走坚,以及长周末後日本进口商的旺盛需求,都在亚洲时段支撑澳元回升.

交易商指1.0280美元上方有买兴,阻力位於1月跌势的61.8%费波纳奇回档位1.0295美元,若果断升破此处则瞄准1.0387,首道支撑位於1.0200.

新西兰元兑美元NZD=守住海外市场可观涨幅,从纽约尾盘的0.7878美元略涨至0.7881,距离上周所及的两个月峰值0.7908近在咫尺.短期支撑位料在0.7840和0.7800.

欧元兑澳元EURAUD=R在1.2445澳元处停顿,上周五曾跌到1.2408澳元的纪录低位.技术面显示,欧元未能收复1.2506,表明跌势仍在继续.

澳元兑日圆AUDJPY=R微涨至78.70;新西兰元兑日圆NZDJPY=R回弹至60.54.

澳洲进一步降息的前景笼罩,澳元兑新西兰元AUDNZD=R徘徊在两个月低点1.3000新西兰元附近.(完)

--编译 肖群英/艾茂林;审校 郑茵/张若琪

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