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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 09:48 BJT

〔欧洲个股〕意大利裕信银行股价与认股权齐跌,彰显部分欧洲银行融资难

路透米兰1月9日电---意大利裕信银行(CRDI.MI)的筹资计划给投资者带来了更多痛苦;该银行股价和认股权证双双大跌,彰显出部分欧洲银行业者补充资本之艰难.

裕信银行发行的75亿欧元(95亿美元)认股权被视为测试投资者对欧洲银行业喜好程度的试金石.到今年6月,欧洲银行业必须筹集1,150亿欧元资金,以提高资本缓冲力度,增强对欧债危机的防御力量.

意大利裕信银行股价周一收低13%,报2.2860欧元,而27家投行对其供股的承销价仅为1.943欧元.

这是欧盟银行业管理局(EBA)颁布新资本规定以来,第一家从市场筹资修补资产负债表的大型银行.

自上周三意大利裕信银行大幅折价供股以来,其股价已累计挫跌45%,市值由122亿美元缩水至67亿欧元.

新发行的认股权CRDI_r.MI开盘下跌65.4%,至0.47欧元.该权证持有者可按每股1.943欧元购买两股裕信银行股票.(完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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