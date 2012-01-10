〔中国数据〕12月进出口增速双双降至逾两年低点,外贸前景不容乐观(更新版)

(新增更多细节)

* 12月出口增速降至25个月最低

* 进口增幅意外远低於预期,创下26个月最低水平

* 当月贸易顺差扩大至165亿美元

* 去年全年顺差收窄14.5%,至1,551.4亿美元

* 预计一季度外贸仍将逐步回落

路透北京1月10日电---外需萎靡且内需不振,导致中国12月进出口增速双双降至逾两年低点.而进口增幅远逊於预期,推动当月贸易顺差扩大至165亿美元.

展望2012年,中国外贸形势变数仍大,主要贸易夥伴形势不容乐观,预计一季度外贸仍将以回落为主.

中国海关稍早公布,12月出口同比增长13.4%,和路透调查中值13.5%大体相符,但却是2009年11月来新低;进口同比增长11.8%,远低於路透调查中值增长17.0%,同时亦创下26个月最低水平.[ID:nEAP307C02]

"去年12月出口增速下滑表明海外需求仍在趋於疲软,而进口不振的主要原因还是投资的下滑,此外也与消费需求不旺和来料加工受外需拖累有关."湘财证券宏观研究员陈乐天称.

分析进口增速大幅回落的原因,西南证券首席经济学家王剑辉认为,应该是与宏观经济增速回落,工业生产恢复力度不够有关,加之国际市场大宗商品价格也有所回落,导致工业产品进口的价格和数量都有所降低.

海关数据并显示,12月中国贸易顺差为165.2亿美元,路透调查中值为顺差87.8亿美元.2011年全年贸易顺差则为1,551.4亿美元,比上年净减少263.7亿美元,收窄14.5%.

展望今年的贸易形势,分析人士指出,外贸仍存在诸多不确定性,一方面外围经济体容易受到欧债危机的影响,同时目前国内货币政策正处於逐步调整阶段,投资增速回落仍在延续,导致了内需仍然较弱,预计一季度外贸仍将逐步回落.

银河证券宏观经济分析师张新法预计,2012年进出口增速可能会回落5-8个百分点,大的贸易夥伴形势不容乐观;国内内需不是太强,进口增速有可能下降.人民币汇率,贸易保护的问题都会比2011年严峻.

面对不确定的国际及国内市场,中国商务部年初明确今年工作重点,称要着力推动内贸扩消费、稳市场,努力保持出口稳定增长及出口退税政策基本稳定.[ID:nCN1321046](完)