华为在CES展会推出全球最薄智能机

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉斯维加斯1月9日电---中国最大的电信设备制造商——华为[HWT.UL]周一推出了一款最新智能手机，声称该手机为全球最薄智能机。

这款名为"Ascend" 的智能手机将成为华为打入从手机到平板电脑等个人消费电子市场的先锋产品。华为终端董事长余承东表示，这部手机的售价约为400美元，但最终价格尚未确定。

余承东表示，华为终端2011年的销售额达到了68亿美元。

这比2010年约48亿美元的销售额提高了逾40%，接近华为某高管去年11月接受路透采访时给出的60-70亿美元目标区间的高端。

华为在拉斯维加斯消费电子展(CES)上推出了Ascend。华为表示，这款机身厚度仅为6.68毫米的智能机将在2012年4在北美、欧洲和亚洲市场开卖。

这款手机的触摸屏由一块康宁(Corning)(GLW.N)生产的Gorilla Glass(强化玻璃)保护，并配备有1.5GHz的双核处理器。（完）