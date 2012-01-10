《阳歌专栏》京东商城高调进军电子书,人民网开启上市进程

(本文由路透中文网编译)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabiz.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**京东商城高调进军电子书 人民网开启上市进程**

京东商城和当当网DANG.N看起来像是一对宿命冤家，双方价格战此起彼伏。就在当当网推出电子书平台後几周，京东商城也高调进军电子书领域，双方料再次爆发价格战。

京东商城宣布了进军电子书领域的很多细节，将於下个月推出网上书店，首期上线的图书品种将超过8万种，来自200多家供应商。

估计京东商城网上书店上线後会有很多便宜货，当当网肯定会以同样的促销以牙还牙，两家公司的盈利状况肯定进一步恶化。

这场即将到来的价格战估计规模不小，也算是2012年的正常开局，我估计残酷竞争将导致今年很多电子商务和团购企业出局，很多企业正在大量亏钱。我觉得当当网和京东商城应该都能幸存下来。京东商城计划在美国上市，筹集10亿美元或更多。

说到上市，媒体报导，《人民日报》旗下的人民网开启本地上市进程，计划募集资金5.27亿元人民币，或8,200万美元。两周前，报导称新华网计划上市，募集1.5亿美元资金。

这两家官方媒体网站开启上市进程，预示着中国终於开始放宽对敏感的媒体行业的管制，未来媒体企业上市潮料将到来，上海东方传媒集团有限公司和南方报业集团等都有可能加入。

一句话：当当网和京东商城新年伊始就可能在电子书领域展开价格战，人民网上市可能拉开媒体企业上市潮。

**美德汽车在华完胜日本和中国车商**

中国各类汽车制造商2011年的销售数据在过去一周相继出炉。美国和德国汽车制造商去年赚了个盆满钵溢，而日本和中国本土制造商则损失惨重，它们未来一年或将继续面临攻坚战。

据公司公告，通用汽车(GM.N)去年在华销量增长了8.3%，达到了创纪录的255万辆；福特汽车(FN)较晚涉足中国市场，但也称其去年的销量增长了7%，达519,390辆。

这两个数据，均为中国汽车市场增长率的约两倍。中国政府结束了对车市的刺激政策，国内汽车市场的增长率料将约为4%，为十多年来增长率最低的一年。中国车市刺激政策使2009年和2010年该市场大繁荣，促使中国超越美国，成为世界上最大的汽车市场。

大众(VOWG.DE)、宝马<BMWG. DE>等德国汽车制造商也取得了靓丽成绩。因受益於其豪华车型的强劲需求、以及消费者对汽车质量的追求，大众汽车的全年销量增长了14%。

美系和德系汽车的盈利，则是以日本和中国本土汽车制造商的损失为代价。因受累于日本大地震後的缺货以及其他运营问题，丰田汽车(7203.T)的销量仅增长4%，而本田汽车(7267.T)的销量实际上则下滑4.5%。同时，吉利汽车0175.hk、奇瑞汽车和比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)等国内汽车商，因资源有限且质量信誉不高，也在汽车市场发展放缓的背景下，苦苦应对全球汽车业巨头的竞争。

随着地震带来的相关问题隐退，日本汽车制造商的业绩很可能在2012年略微反弹，并可能回归到市场平均水准的增长率。今年中国汽车市场的增长率很可能为单位数。但随着市场竞争的加剧，中国本土汽车制造商或将面临一个更为崎岖的2012年，其市场份额也将继续外流至强大的外国竞争者手中。

一句话：美国和德国汽车制造商今年将继续攫取中国汽车市场份额，本土制造商市场份额则将继续沦陷，而日本汽车制造商的情况将开始稳定下来。

**医疗行业增长良好 但是利润率受到冲击**

迈瑞医疗国际股份有限公司MR.N和药明康德WX.N刚刚公布的初步业绩显示，2012年中国医改支出料继续大幅上升，但是公司利润率将进一步受到冲击，因中国政府试图让老百姓从医改中获得实惠，以改善国民医保体系。

迈瑞是一家医疗设备生产商，在其初步业绩中称，去年营收增长25%至近9亿美元，主要受益於中国政府医改。尽管营收增长强劲，不按美国通用会计准则计算的(non-GAAP)获利增幅却不足10%。该公司给出的2012年财测也比较保守，预期营收增长18%或更多。

该公司近一半的营收来自中国，其余来自全球市场，迈瑞认为今年全球市场仍将颇具挑战。我觉得迈瑞的2012年营收预估非常保守，如果中国维持大量医改支出，达到25%的营收增速并不难，那麽营收将突破10亿美元大关。不过因为全球支出疲软和中国市场的激烈竞争，利润率料继续受到冲击，获利增速可能仅有去年的一半。

药品生产商药明康德给出的信息则相对较少，预计今年营收约4.04亿美元，较去年增加21%，2011年增幅类似。

我觉得药明康德的获利增速将与营收增速接近，同样受竞争加剧拖累。2010年该公司获利跳增71%，不过近几季增幅下降至15-17%区间。

2012年料是中国医疗保健行业的一个好年头，因中国可能维持医改支出。但是公司利润率料进一步受到冲击，获利增幅稳定在10-20%的区间，不是特别让人惊喜，但也不差。

一句话：2012年中国维持医改支出将提振医疗企业，不过竞争加剧可能导致获利增速受到冲击。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：程芳/张家伟/王燕焜

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