〔路透基点〕12家银行与台湾炎洲签署33亿台币银团联贷--RLPC

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透香港1月10日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,12家银行与包装材料集团炎洲(4306.TW)签署五年期33亿元台币联贷案.贷款额度由原订的30亿元台币增加至33亿元.
台新国际商业银行和玉山商业银行为统筹主办行及额度管理行,各提供5亿元台币贷款.统筹主办行台湾土地银行亦提供5亿元贷款.台新国际商业银行为贷款代理行,玉山商业银行和台湾土地银行为文件准备行.
另外九家参贷银行为:合作金库银行(4.5亿台币)、元大商业银行(3.5亿台币)、日盛银行(2亿台币)、永丰银行(1.6亿台币)、台湾银行(1.6亿台币)、台湾工业银行(1.6亿台币)、上海商业储蓄银行(1.2亿台币)、高雄银行(1.2亿台币)和台中商业银行(8,000万台币).
贷款协议在12月19日签署.
该贷款包括12亿台币定期贷款的A部分、7亿台币定期贷款的B部分,以及14亿台币循环信贷的C部分.
贷款利率较次级市场商业票据利率加码75-95个基点,根据借款人的净利润率进行浮动.初始加码幅度为85个基点.
贷款以工厂和设备为抵押,炎洲董事长提供担保,承诺费为20个基点.
财务约定条款包括最低流动比率为1倍,最高负债净值比为2倍,最低利息覆盖率为3倍,最低有形资产净值为60亿台币.
贷款将用於再融资及运营资本.
炎洲2008年5月首次进行联贷,获得14亿元台币三年期贷款.该贷款包括8.46亿元台币分期偿还贷款,利率为较次级市场商业票据加码90个基点,以及5.64亿元台币循环信贷,利率较次级市场商业票据利率加码100个基点.承诺提供2亿元台币及更多贷款的银行,获得最高8个基点的承诺费.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
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