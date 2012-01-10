版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:47 BJT

〔路透基点〕12家银行与台湾炎洲签署33亿台币银团联贷--RLPC

路透香港1月10日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,12家银行与包装材料集团炎洲(4306.TW)签署五年期33亿元台币联贷案.贷款额度由原订的30亿元台币增加至33亿元.

台新国际商业银行和玉山商业银行为统筹主办行及额度管理行,各提供5亿元台币贷款.统筹主办行台湾土地银行亦提供5亿元贷款.台新国际商业银行为贷款代理行,玉山商业银行和台湾土地银行为文件准备行.

另外九家参贷银行为:合作金库银行(4.5亿台币)、元大商业银行(3.5亿台币)、日盛银行(2亿台币)、永丰银行(1.6亿台币)、台湾银行(1.6亿台币)、台湾工业银行(1.6亿台币)、上海商业储蓄银行(1.2亿台币)、高雄银行(1.2亿台币)和台中商业银行(8,000万台币).

贷款协议在12月19日签署.

该贷款包括12亿台币定期贷款的A部分、7亿台币定期贷款的B部分,以及14亿台币循环信贷的C部分.

贷款利率较次级市场商业票据利率加码75-95个基点,根据借款人的净利润率进行浮动.初始加码幅度为85个基点.

贷款以工厂和设备为抵押,炎洲董事长提供担保,承诺费为20个基点.

财务约定条款包括最低流动比率为1倍,最高负债净值比为2倍,最低利息覆盖率为3倍,最低有形资产净值为60亿台币.

贷款将用於再融资及运营资本.

炎洲2008年5月首次进行联贷,获得14亿元台币三年期贷款.该贷款包括8.46亿元台币分期偿还贷款,利率为较次级市场商业票据加码90个基点,以及5.64亿元台币循环信贷,利率较次级市场商业票据利率加码100个基点.承诺提供2亿元台币及更多贷款的银行,获得最高8个基点的承诺费.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐