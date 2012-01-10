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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:33 BJT

《外汇动态》巴克莱资本建议作空澳元兑韩元

0213GMT---巴克莱资本建议作空澳元兑韩元AUDKRW=R,因韩国央行不愿看到韩元进一步下跌,此外巴克莱还预计澳洲央行放松政策的力度将大於市场预期. 巴克莱亦称,澳元兑韩元的近期上涨趋势料将在近期内修正.自11月底以来,该交叉汇率已累计上涨5.7%. "我们建议通过1个月期远汇来做空澳元兑韩元,"巴克莱在报告中称,入市价为1,181,目标价为1,090. 澳元兑韩元上涨0.2%,至1,187.40.(完) --编译 许娜;审校 张涛

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