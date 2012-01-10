〔中国新债〕天瑞集团水泥公司周五将发行5亿元短期融资券,期限一年

韩国金融市场：韩元升至三年半高点，因美国税改疑虑打压美元回落

路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国