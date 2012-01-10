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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:39 BJT

〔中国新债〕天瑞集团水泥公司周五将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月10日电---中国天瑞集团水泥有限公司周二公告称,将於周五(13日)簿记建档
发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 天瑞集团       10        5       12   1/13簿记建档   广发银行     AA-       1/16       1/17
 水泥公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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