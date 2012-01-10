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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:34 BJT

高盛称中国将成为最大石油进口国

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月9日电---高盛周一表示，中国将在一年半之内超越美国成为世界最大石油进口国。

高盛大宗商品研究主管杰夫·居里(Jeff Currie)在伦敦的一个策略会议上表示，因在页岩气等领域的技术创新提高了产出，美国的石油进口在过去几年减少了40%，而中国的石油需求却大幅增加。

“未来12-18个月内，中国将超越美国成为世界上最大的石油进口国，”他称。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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