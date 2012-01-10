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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 10:43 BJT

澳洲经济指标总览--1月10日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 11月 持平 +0.2% 2月6日

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差13.80 顺差14.18 2月2日

出口(较前月) 持平 持平

进口(较前月) 持平 +2%

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 11月 -6.3 +10.1 1月19日

--全职 -39.9 +20

--兼职 +33.6 -9.9

失业率 5.3% 5.2%

就业参与率 65.5% 65.6%

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日

出口物价(较前季) +4.0% +6.0%

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第三季 +0.6% +0.9% 1月25日

(较上年同期) +3.5% +3.6%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.8%

(较上年同期) +2.3% +2.6%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.8%

(较上年同期) +2.6% +2.9%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日

商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日

(较上年同期) +2.5% +1.4% (完)

--整理 肖群英

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