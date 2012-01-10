澳洲经济指标总览--1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 11月 持平 +0.2% 2月6日
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差13.80 顺差14.18 2月2日
出口(较前月) 持平 持平
进口(较前月) 持平 +2%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 11月 -6.3 +10.1 1月19日
--全职 -39.9 +20
--兼职 +33.6 -9.9
失业率 5.3% 5.2%
就业参与率 65.5% 65.6%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日
出口物价(较前季) +4.0% +6.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +0.6% +0.9% 1月25日
(较上年同期) +3.5% +3.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.6% +2.9%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日
商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日
(较上年同期) +2.5% +1.4% (完)
--整理 肖群英
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国