《热点透视》"减税节支"政策料有助中国政府改善经济问题

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 洪曦

路透香港1月9日电---中国政府从经济蛋糕中取走了很大一块.2011年政府财政收入增长了四分之一,近乎是国内生产总值(GDP)增长速度的三倍.若是能将一部分财政收入回馈给国民,料能帮助刺激消费.相应地,政府可能会需要削减基础建设投资等方面的支出,但应该不会构成什麽问题.

中央政府很富有,但这是以消费不足以及地方政府收支不平衡为代价的.过去10年,中国政府的财政收入成长速度超过了经济成长速度,目前财政收入相当於GDP的25%,而10年前仅为15%.尽管工资水平增长很快,但是可支配收入占GDP比重却呈现稳定下滑状态.2010年中国地方政府承担了80%的收益性支出,但仅得到44%的税收.

降低贫困人群以及消费者的税负,将会令中国人民感受到财富增长,并推动消费支出.2012年,中国需要更多消费来抵消投资和出口不振的影响.去年6月时,中国政府提高了个人所得税起征点,但还可以给纳税人再多优惠.2011年个人所得税收入上涨了约30%,是个人收入增幅的三倍.消费税(特别是进口品)高企,对国内消费构成阻碍,并促使消费者转战海外.

减税意味着政府降低开支,但这并不会导致灾难性後果.2011年中国政府用於国内治安的经费高达950亿美元,高於军费开支.若将个人所得税调降10%,则相当於仅削减11%的安保支出.减税减支或以减少政府主导的基础建设投资为代价,但有助将整体固定资产投资增长率由目前的24%拉低至和GDP成长率更为相近的水平.

除此之外,中国在其他方面也有增税的空间,这样可以防止预算赤字扩大.一些城市已经展开房产税、新资本利得税和矿业税的试点工作,有助於弥补政府收入短缺,甚至有利於社会福利支出加速增长.如果中国政府真想实现经济可持续增长,那麽分给人民更大的蛋糕正是体现这一态度的良好途径.(完)