〔中国货币市场〕回购利率下跌,一周以内短期资金相对宽裕

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘小幅回落.虽然没有迹象表明央行通过逆回购向市场注入了流动性,但一周以内的短期资金呈现出相对宽裕.
上海一位大型券商交易员称,"隔夜和七天的钱都比较好借,说明市场资金并不紧,只是因为距离春节还早,有较多不确定性,所以机构不太愿意出这个钱."
他表示,早盘没有听说央行公开市场进行了逆回购操作.而对於春节前的资金面,大致判断应该不会太紧,因为央行承诺会根据市况向市场注入资金.
中国人民银行周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.7009 4.0031 -30.22 2,143.37
七天CN7DRP=CFXS 4.0963 4.5190 -42.27 418.85
14天CN14DRP=CFXS 4.5400 4.5417 -0.17 6.95
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.7014 4.0061 -30.47 494.16
七天CHICNY7D=CFXS 4.3987 4.5138 -11.51 15.00
=============================================================================== (完)
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国