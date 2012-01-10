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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:34 BJT

《外汇动态》资金流入台湾股债市压低美元/台币,台湾央行进场买汇

0307GMT---交易员称,美元兑台币TWD=TP下滑,因资金流入台湾股票和债券,但发现台湾央行买入该货币对,且石油公司参与买盘.

他们补充道,台湾保险业也在境外市场卖出美元兑台币无本金交割远期外汇(NDF),为现汇续跌做准备.

美元兑台币下降0.6%至30.027.一个月期美元兑台币NDFTWD1MNDFOR=下跌0.5%至29.914.

一位台北交易商称,台湾央行在每个水准买入200万美元现汇,且发现更多代理银行在当前水准买汇.

台湾股市.TWII上涨逾1%.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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