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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:29 BJT

〔新债招标〕中石油七及10年企业债票面利率各为4.54%和4.69%--业内人士

路透上海1月10日电---业内人士周二透露,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司稍早簿记建档发行七年及10年期企业债票面利率为4.54%和4.69%,均落在利率区间下限.

两期债各发行100亿元人民币.债券票面年利率为Shibor(上海银行间同业拆放利率)基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为5.24%.其中,七年品种基本利差区间为-0.70%-0.30%;10年期品种为-0.55%-0.45%.

该期债为中石油集团今年第一期企业债券,牵头主承销商为银河证券,联席主承销商为中金公司、国开证券、宏源证券000562.SZ等.采用单一利率(荷兰式)招标方式.发行期为1月11日-12日,缴款截止时间为1月12日上午11:00.

中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.经联合资信评估有限公司综合评定,中石油集团主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.

该债券募集资金160亿元拟用於西气东输二线项目建设;40亿元拟用於补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.(完)

--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴

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