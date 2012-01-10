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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:18 BJT

〔标题新闻〕马来西亚1月前十日棕榈油出口较上月同期下降16.2%至371,635吨--ITS

注:ITS指船运调查机构Intertek Testing Services.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8C934B]

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