《中国2011年四季度及12月数据路透调查中值一览表》--1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透北京1月10日电---以下为中国2011年四季度及12月主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值. 各指标数据(同比%;贸易顺差单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币): 2011/四季 四季中值 三季 二季 一季 2010/四季 三季 二季 一季 2009/四季 实际国内生产总值(GDP) -- 8.7 9.1 9.5 9.7 9.8 9.6 10.3 11.9 11.3 12月实际值 12月中值 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2011年1月 2010年12月 居民消费价格指数(CPI) -- 4.0 4.2 5.5 6.1 6.2 6.5 6.4 5.5 5.3 5.4 4.9 4.9 4.6 CPI环比 -- 0.3 -0.2 0.1 0.5 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 -0.2 1.2 1.0 -- 工业生产者出厂价格指数(PPI) -- 1.8 2.7 5.0 6.5 7.3 7.5 7.1 6.8 6.8 7.3 7.2 6.6 5.9 消费品零售额 -- 17.2 17.3 17.2 17.7 17.0 17.2 17.7 16.9 17.1 17.4 15.8 -- 19.1 规模以上工业增加值 -- 12.2 12.4 13.2 13.8 13.5 14 15.1 13.3 13.4 14.8 14.1 -- 13.5 固定资产投资(不含农户)(1-12月) -- 24.1 24.5 24.9 24.9 25.0 25.4 25.6 25.8 25.4 25.0 24.9 -- 24.5 贸易顺差 165.2* 88 145 170.3 145.1 177.6 314.8 223 131 114.3 1.4 -73 64.5 130.8 出口 13.4* 13.5 13.8 15.9 17.1 24.5 20.4 17.9 19.4 29.9 35.8 2.4 37.7 17.9 进口 11.8* 17.0 22.1 28.7 20.9 30.2 22.9 19.3 28.4 21.8 27.3 19.4 51.0 25.6 广义货币供应量M2 13.6 12.7 12.7 12.9 13.0 13.5 14.7 15.9 15.1 15.3 16.6 15.7 17.2 19.7 月度新增人民币贷款 6,405 6,000 5,622 5,868 4,700 5,485 4,926 6,339 5,516 7,396 6,794 5,356 10,400 4,807 人民币贷款同比增长(%) 15.8 15.7 15.6 15.8 15.9 16.4 16.6 16.9 17.1 17.5 17.9 17.7 18.5 19.9 2011年12月底 12月底中值 9月底 6月底 3月底 2010年底 9月底 6月底 3月底 2009年底 外汇储备(亿美元) -- 32,000 32,017 31,975 30,447 28,473 26,483 24,543 24,471 23,992 注: 1.--表示数据未公布. 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据. 3.*表示新增内容 (完) --整理 苏丹; 审校 丁淑琴
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国