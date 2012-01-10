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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:27 BJT

《中国2011年四季度及12月数据路透调查中值一览表》--1月10日

路透北京1月10日电---以下为中国2011年四季度及12月主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值.

  各指标数据(同比%;贸易顺差单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币):   

                              2011/四季 四季中值  三季     二季   一季  2010/四季 三季    二季   一季  2009/四季           
  实际国内生产总值(GDP)          --       8.7     9.1      9.5    9.7     9.8     9.6     10.3   11.9   11.3                        

                             12月实际值 12月中值  11月     10月   9月     8月     7月     6月    5月    4月    3月    2月  2011年1月 2010年12月                
  居民消费价格指数(CPI)          --       4.0     4.2      5.5    6.1     6.2     6.5     6.4    5.5    5.3    5.4    4.9     4.9      4.6                       
                CPI环比          --       0.3    -0.2      0.1    0.5     0.3     0.5     0.3    0.1    0.1   -0.2    1.2     1.0      --
  工业生产者出厂价格指数(PPI)    --       1.8     2.7      5.0    6.5     7.3     7.5     7.1    6.8    6.8    7.3    7.2     6.6      5.9                        
  消费品零售额                   --       17.2    17.3     17.2   17.7    17.0    17.2    17.7   16.9   17.1   17.4   15.8    --       19.1                   
  规模以上工业增加值             --       12.2    12.4     13.2   13.8    13.5    14      15.1   13.3   13.4   14.8   14.1    --       13.5                  
  固定资产投资(不含农户)(1-12月) --       24.1    24.5     24.9   24.9    25.0    25.4    25.6   25.8   25.4   25.0   24.9    --       24.5               
 
  贸易顺差                      165.2*    88      145      170.3  145.1   177.6   314.8   223    131    114.3  1.4    -73     64.5     130.8                  
  出口                          13.4*     13.5    13.8     15.9   17.1    24.5    20.4    17.9   19.4   29.9   35.8   2.4     37.7     17.9                    
  进口                          11.8*     17.0    22.1     28.7   20.9    30.2    22.9    19.3   28.4   21.8   27.3   19.4    51.0     25.6                   
   
  广义货币供应量M2              13.6      12.7    12.7     12.9   13.0    13.5    14.7    15.9   15.1   15.3   16.6   15.7    17.2     19.7                          
  月度新增人民币贷款            6,405     6,000   5,622    5,868  4,700   5,485   4,926   6,339  5,516  7,396  6,794  5,356  10,400    4,807                  
  人民币贷款同比增长(%)         15.8      15.7    15.6     15.8   15.9    16.4    16.6    16.9   17.1   17.5   17.9   17.7    18.5     19.9        

                          2011年12月底 12月底中值 9月底    6月底  3月底 2010年底 9月底    6月底  3月底 2009年底            
  外汇储备(亿美元)               --       32,000  32,017   31,975 30,447  28,473  26,483  24,543 24,471 23,992                         
   
  注: 1.--表示数据未公布.
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据.
      3.*表示新增内容 (完)

  --整理 苏丹; 审校 丁淑琴

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