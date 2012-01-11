《萨默斯专栏》资本主义为何失灵?

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教於哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence H. Summers); 编译 王洋

路透马萨诸塞1月8日电---美国人向来最为推崇资本主义.不过最近对美国民众进行的一项调查显示,仅有50%的人对资本主义抱有正面看法,40%的人则不然.而18-29岁的青年、非洲裔和西班牙裔美国人、年收入在3万美元以下者以及自诩为民主党的美国人,对资本主义尤其失望.

以近期的标准来看,连续三次的美国选举对於当时在任的一方都可称得上是战况惨烈.左翼在2006年和2008年的选举表现不错,而右翼则在2010年选举获得广泛的胜利.随着属於右翼的茶党的崛起,左翼发动占领运动,这表明相较以往,各方在今年这个选举年的争夺将激烈得多.

那麽,对市场资本主义的幻灭情绪有没有道理呢?这取决於对下面两个关键问题的回答:

1.今天的问题是当下市场资本主义所固有的吗?是不是有更直接的方法可以解决?

2.在可想像的范围内有更好的替代制度吗?

从日本到其它工业化国家,许多国家增长停滞,失业率畸高,这的确令人质疑资本主义促进就业和提高广大中产阶级生活水平的功效.这个问题实实在在地摆在我们面前.绝少有人能够信心十足地认为美国和欧洲能够在五年内重返充分就业状态.这两个经济体都可能在很长一段时间内受制於需求情况.

但这是否反映出资本主义的固有缺陷,抑或是凯恩斯所提及的"发电机"问题(就如同汽车的交流发电机发生故障)?凯恩斯认为,"发电机"问题可以通过适当的财政和货币政策予以解决,但大规模结构性措施却对之无效.我认为,证据一边倒地支持後一个判断.改革资本主义的努力很可能会偏离促进需求的必要措施,而未能帮助人们重新就业.我猜测,如果宏观经济政策适当调整,目前的多数苦恼都将消失.

话虽如此,与景气周期不符的失业人口急剧上升(即便是美国经济复苏之後,25-54岁的男性中,每六人可能仍有一人处於失业状态),金字塔顶端1%甚至是0.01%人口的收入占比大幅上升,以及阶层流动性的下降,确实引发了对於资本主义公平性的严重质疑.问题既真切也很深远,看来不太可能不借助外力而自我修复.这不同於周期性问题,目前没有任何现成的解决办法.与此同时我们观察到,即便是在中国,制造业吸纳就业的水平似乎也远低於15年前,这表明问题的根源与科技的进步存在深刻的关联.

工业经济取代了农业经济,因为相关的技术进步,让粮食需求可以只靠人口的一小部分就能满足,因而向农业以外的行业释出了大量的劳动力.目前制造业和很大范围的服务业正在经历相同进程,使得多数民众的就业机会缩减.与此同时,就如工业化时代早期那样,严重的资源错配,加上大量生产的能力提高,使得少数幸运儿获取了极大的财富.

一台电视机和一天的医疗费用的相对价格,在一个世代的时间呈现50倍的变化,凸显出这种转变的特性.尽管许多人都观察到,中等阶层劳动人口的薪资陷入停滞,但这掩盖了当前现象变化的一个重点.如果以生产率快速成长的家电、服装或电话服务等项目来衡量,过去一个世代期间,薪资实际上是快速成长的.不过,如果以相对於住房、医疗、食品、能源和教育的价格来衡量,则薪资呈现停滞甚至下滑.由於满足大众家电及服装需求所需要的人手愈来愈少,劳动力向医疗和教育等行业聚集是自然而然的事情.正如经济学家斯宾塞(Michael Spence)所提,这种转变正在进行,实际上过去一个世代,美国的所有就业增长都来自於非贸易财领域.

问题的难点在於,这些领域有许多都是传统市场资本主义较难发挥的.几乎每一个社会都是如此,医疗保健及教育行业与公共部门的关联程度远高於产品制造业,这绝非偶然.现在亟需将更多的人力从诸如生产钢铁等活动转入到照料年老者等经济活动.另一方面,公共部门也亟需进行瘦身,至少是要放慢增长.

这也让我们回头看看,有关工业化市场资本主义社会政府失败的论点.即便市场结果越来越令人不满,但预算压力限制了公共部门应对的能力.如何以及何时削减基础社会保障计划,现在再度受到讨论,是否该削减已经不是问题.许多资本主义国家的基本偿付能力似乎都出现问题.

这些问题非常真切.尽管我深信,如果像我所担心的,民间借贷持续低迷,美国政府仍将能以非常有利条件来举债,但不可否认,目前的支出计划和财政收入并不匹配.欧洲的情况也正告诉我们,市场可以过度急速陷入惊慌,而使严重的财政问题衍变成一场灾难.

就某个层次而言,解决方法就是以更强的政治意志和勇气坚持下去.不过更深一层而言,那些自认为社会持续进步的工业化国家公民,确实有理由思索,为什麽日益富足的社会反而需要降低社会保障的水平.矛盾的是,答案也存在於资本主义的成功之处,资本主义使得个体从事教育、医疗及管理工作的机会成本更加昂贵.

当结果不能令人满意时,就像目前的情况,总会有些人认为,需要拿出更多的精力继续按照当前的路径走下去,而另一派人则认为应该改弦易辙,双方的论战难以避免.但就资本主义市场制度而言,这并非重点所在.实行过资本主义的地方,都取得了巨大的成功.未来一代的挑战在於,尽管资本主义的成功将愈来愈被视为必然,而且也确实会在困难时期愈发成为失望不满的来源,但在市场的自然领域之外无法达到相同的成果.目前最需要改造的,并不是现代经济里面资本主义色彩最浓厚的领域,而是那些资本主义程度最低的部分--也就是医疗、教育及社会保障相关领域.(完)