〔新闻稿〕 中国2011年全年贸易顺差1,551.4亿美元,收窄14.5%--海关

(以下为中国海关周二发布的2011年12月及全年贸易情况新闻稿全文)

海关总署今天发布2011年我国外贸进出口情况。据海关统计，2011年，我国外贸进出口总值36420.6亿美元，比2010年同期（下同）增长22.5%，外贸进出口总值刷新年度历史纪录。其中，出口18986亿美元，增长20.3%；进口17434.6亿美元，增长24.9%。贸易顺差1551.4亿美元，比上年净减少263.7亿美元，收窄14.5%。

海关统计显示，2011年12月，我国进出口总值为3329.2亿美元，增长12.6%。其中出口1747.2亿美元，增长13.4%；进口1582亿美元，增长11.8%。

虽然，2011年下半年以来我国外贸进出口增速持续走低，但是贸易发展更趋平衡：进口、出口协调发展，外贸顺差逐年收窄。2011年，在“扩大进口”的政策引导下，我国进口增速高出同期出口增速4.6个百分点，外贸顺差在2010年同比收窄7.2%的基础上继续收窄14.5%，减少263.7亿美元，当年贸易顺差与外贸总值的比值为4.3%，比上年降低1.8个百分点。

贸易方式结构继续改善：一般贸易强势回归，2011年，我国一般贸易进出口19245.9亿美元，增长29.2%，占同期我国进出口总值的52.8%，所占比重较2010年提升2.7个百分点。其中出口9171.2亿美元，增长27.3%，高出同期出口总体增速7个百分点；进口10074.7亿美元，增长31%，高出同期进口总体增速6.1个百分点。一般贸易项下出现逆差903.5亿美元，扩大85.8%。同期，我国加工贸易进出口13052.1亿美元，增长12.7%。其中出口8354.2亿美元，增长12.9%；进口4697.9亿美元，增长12.5%。加工贸易项下的顺差为3656.3亿美元，扩大13.4%。

贸易夥伴多元化成效明显：对欧美日传统市场增长平稳，对新兴市场国家贸易增长强劲。2011年，中欧双边贸易总值5672.1亿美元，增长18.3%，较同期我国进出口总体增速低4.2个百分点。同期，中美双边贸易总值为4466.5亿美元，增长15.9%，较同期我国进出口总体增速低6.6个百分点。2011年，我与东盟双边贸易总值为3628.5亿美元，增长23.9%，高出同期我国进出口总体增速1.4个百分点。其中，我对东盟出口1700.8亿美元，增长23.1%；自东盟进口1927.7亿美元，增长24.6%；对东盟贸易逆差226.9亿美元，扩大37.1%。中日双边贸易总值为3428.9亿美元，增长15.1%，较同期我国进出口总体增速低7.4个百分点。而对巴西、俄罗斯和南非等国家双边贸易进出口总值分别为842亿、792.5亿和454.3亿美元，分别增长34.5%、42.7%和76.7%，均高於同期我国总体进出口增速，表明我对新兴市场国家贸易增长强劲。

贸易区域布局更趋合理：广东、江苏等7个省市对外贸易合计占8成以上，中西部对外贸易发展动力较强。2011年，广东省进出口总值9134.8亿美元，增长16.4%。同期，江苏省、上海市和北京市进出口值分别为5397.6亿、4373.1亿和3894.9亿美元，分别增长15.9%、18.5%和29.1%。此外，浙江省、山东省和福建省进出口值分别为3094亿、2359.9亿和1435.6亿美元，分别增长22%、24.8%和32%。上述7省市进出口值合计占全国进出口总值的81.5%。从出口方面来看，2011年，广东省出口5319.4亿美元，增长17.4%。同期，江苏省、浙江省和上海市分别出口3126.2亿、2163.6亿和2096.9亿美元，分别增长15.6%、19.9%和16%。此外，山东省、福建省和北京市分别出口1257.9亿、928.4亿和590.3亿美元，分别增长20.7%、29.9%和6.5%。而中西部地区出口增速明显高於全国同期总体出口增速，其中重庆、河南、贵州和江西等省市的出口增速分别为1.6倍、82.7%、55.5%和63.1% 。

贸易主体结构积极变化：外商投资企业继续占据主导地位，民营企业所占比重提升较快。2011年，外商投资企业进出口18601.6亿美元，增长16.2%，占同期我国进出口总值的51.1%，所占比重下降2.8个百分点。同期，民营企业（包括集体、私营企业及其他企业）进出口10212.8亿美元，增长36%，高出同期我国进出口总体增速13.5个百分点，占同期我国进出口总值的28%，比上年提升2.8个百分点。此外，国有企业进出口7606.2亿美元，增长22.2%。

在出口商品中，2011年，我国机电产品出口10855.9亿美元，增长16.3%。其中电器及电子产品出口4457.9亿美元，增长14.7%；机械设备出口3537.7亿美元，增长14.2%。传统大宗商品出口稳定增长，其中服装出口1532.2亿美元，增长18.3%；纺织品出口946.7亿美元，增长22.9%；鞋类出口417.2亿美元，增长17.1%。

在进口商品中，2011年，我国进口初级产品6043.8亿美元，增长39.3%。其中进口铁矿砂6.9亿吨，增长10.9%，进口均价为每吨163.8美元，上涨27.1%。同期，进口大豆5264万吨，下降3.9%，进口均价为每吨566.8美元，上涨23.7%。此外，进口机电产品7532.9亿美元，增长14.1%；其中进口汽车103.6万辆，增长27.8%。(完)