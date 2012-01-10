版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 17:53 BJT

〔欧洲金融〕希腊副财长称债券互换谈判正取得进展,但尚未最终定案

路透雅典1月10日电---希腊副财长Filippos Sachinidis周二称,债券互换谈判已取得进展,但并未达成最终协定.他重申这旨在敲定一份自愿协议,令债务处於可持续水平.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐