〔美国金融〕证交会敦促银行业者披露对欧洲债券曝险的更多细节

路透1月9日电---美国证券交易委员会(SEC)敦促银行业者公布对欧洲主权债曝险情况的更多细节.这种主权债投资是最近期货券商明富环球(MF Global)MFGLQ.PK破产的原因之一.

SEC的企业融资部(Division of Corporation Finance)在周五发布的指导意见中称,上市金融机构披露的信息"在内容和描述上不一致."

其并称,这可能使投资者更难辨别银行业者承担的风险程度.投资者也很难了解曝险会对其运营表现以及财务体质的影响.

SEC敦促银行业者"按国家以及主权和非主权"分门别类地公布直接和非直接投资曝险.

SEC称,他们还应提供通过信用违约互换(CDS)等工具对冲风险的更多细节,并公布若被迫平仓的情况下他们可能需要筹资的规模.

SEC指出,在决定这项准则适用於哪些国家时,银行业者应将重点放在那些面临严重财经政治压力、以致於违约机率较高的国家.

这项指导准则不具有强制力.两个月前明富环球声请破产保护,在此之前,明富环球在欧洲主权债押注63亿美元,引发投资人及客户疑虑,而导致流动性紧张.明富环球在垮台之前一周才公布相关曝险资讯.

SEC正在设法进一步了解银行用於降低信贷损失风险的隐密手法,包括衍生品及表外融资.

SEC发言人不愿置评.

另一个监管机构--金融业监管局(Financial Industry Regulatory Authority),已加强监督券商的杠杆情况,金融业监管局先前作成结论,认为明富环球到破产前一个月,仍未坦白揭露它的欧洲债券曝险情况.(完)