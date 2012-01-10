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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:38 BJT

〔中国新债〕深圳燃气周五将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月10日电---中国深圳市燃气集团股份有限公司(601139.SS)周二公告称,将於周五(13日)
簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  深圳燃气      11        3       12   1/13簿记建档  华夏银行      AA+       1/17        1/18
 (601139.SS)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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