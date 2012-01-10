版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 11:51 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率盘整,近期走势还需关注资金面情况

路透上海1月10日电---中国银行间债市周二现券收益率盘整.央行今日并未进行逆回购操作,资金面没有明显改善,再加上政策面相对平稳,债市交投缺乏热点,现券收益率呈现盘整态势.

交易员并表示,近期影响债市的主要因素还是资金面情况,如果央行的逆回购操作能够确保春节前资金面情况偏于宽松,预计现券收益率还会小幅震荡下行.

"收益率变化不大,跟昨天水平差不多,"上海一银行交易员称,"春节前债市走向还要看资金面的情况."

他并表示,央行春节前还将启动逆回购补充流动性,如果资金面能够维持宽松,现券买气将获得一定支撑,预计近期债市走势仍将偏暖.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘小幅回落.虽然没有迹象表明央行通过逆回购向市场注入了流动性,但一周以内的短期资金呈现出相对宽裕.[CN/CN]

中国人民银行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]

剩余期限约9.6年的国债110019券最新双边报价CN110019=CFXM为3.40%/3.38%,上日尾盘为3.40%/3.37%.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐