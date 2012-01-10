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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 12:45 BJT

〔新债招标〕中国国开行10年债结果符合预期,利率已处於历史较低水平(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 国开行10年期债中标利率3.85%,基本符合预期

* 一季度新债供求关系有所改善,利率处於较低水平

* 首场认购倍数1.48倍

路透北京1月10日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]10年期固息金融债中标利率基本符合预期.市场人士表示,近期现券收益率持续下探,考虑到一季度的新债供求关系略有改善,此次招标结果基本符合预期,但已处於历史较低水平.

业内人士透露,国开行上午招标的10年期固息金融债,中标利率为3.85%,基本符合此前的市场预期,首场认购倍数为1.48倍.此前市场预测均值为3.86%.

"结果基本在预期内,大家都觉得上半年行情还可以,有钱,晚配还不如早配,"华东地区一银行交易员称,"1.48倍的认购倍率不是很好,国开之後,农发、进出口也会发,这期的利率(收益)水平也有点偏低."

北京一保险公司交易员亦指出,有大行迫于投资压力,本期新债参与投标尚积极;从目前的情况来看,债市一季度的风险不是很高,交易盘也可以适量参与本期新债.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报3.9056%;二级市场上,剩余期限约9.80年的国开行固息债110258券最新双边报价CN110258=CFXM在3.90%/3.85%.

该期债为国开行今年第一期金融债.具体条款如下:

第1期

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发行总量 不超过200亿元

期限 10年

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 1月16日

起息日 1月16日

分销期 1月11日-1月16日

上市日 1月20日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴

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