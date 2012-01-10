〔新债招标〕中国国开行10年债结果符合预期,利率已处於历史较低水平(更新版)

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(新增交易员评论和背景)
* 国开行10年期债中标利率3.85%,基本符合预期
* 一季度新债供求关系有所改善,利率处於较低水平
* 首场认购倍数1.48倍
路透北京1月10日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]10年期固息金融债中标利率基本符合预期.市场人士表示,近期现券收益率持续下探,考虑到一季度的新债供求关系略有改善,此次招标结果基本符合预期,但已处於历史较低水平.
业内人士透露,国开行上午招标的10年期固息金融债,中标利率为3.85%,基本符合此前的市场预期,首场认购倍数为1.48倍.此前市场预测均值为3.86%.
"结果基本在预期内,大家都觉得上半年行情还可以,有钱,晚配还不如早配,"华东地区一银行交易员称,"1.48倍的认购倍率不是很好,国开之後,农发、进出口也会发,这期的利率(收益)水平也有点偏低."
北京一保险公司交易员亦指出,有大行迫于投资压力,本期新债参与投标尚积极;从目前的情况来看,债市一季度的风险不是很高,交易盘也可以适量参与本期新债.
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,10年期固息政策金融债最新收益率报3.9056%;二级市场上,剩余期限约9.80年的国开行固息债110258券最新双边报价CN110258=CFXM在3.90%/3.85%.
该期债为国开行今年第一期金融债.具体条款如下:
第1期
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发行总量 不超过200亿元
期限 10年
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日 1月16日
起息日 1月16日
分销期 1月11日-1月16日
上市日 1月20日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴
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