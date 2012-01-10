〔中国汇市〕人民币兑美元小幅反弹,贸易顺差维持高位支撑升值预期

* 人民币兑美元小幅反弹

* 美元指数回落提振中间价

* 贸易顺差维持高位,支撑人民币升值预期

路透上海1月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二小幅反弹,隔夜美元指数.DXY在连涨多日後回落,提振今日中间价,人民币汇价顺势高开,并围绕开盘价附近窄幅震荡.

交易员指出,去年12月份中国进出口增速继续双双放缓,但进口减速更为明显,导致贸易顺差再度攀高,这将继续支撑人民币的升值预期.

"最近市场预期稳定了,像NDF市场上,贬值的预期也基本上没有了,"上海一银行交易员称.

中国海关稍早公布,12月中国出口同比增长13.4%,大体路透调查中值13.5%相符;但进口同比增长11.8%,远低於路透调查中值增长17.0%.进出口增速均创下逾两年新低.当月贸易顺差165.2亿美元,远超出路透调查中值的顺差87.8亿美元,主因进口意外疲软.[ID:nCN1326410]

上述交易员表示,从国际汇市看,欧债危机还是主导,美国经济数据又比较好,美元整体表现比较强,短期内人民币兑美元中间价走势可能还会出现反复.

他还认为,年初由於欧债问题仍存不确定性,人民币走势可能较为平缓,待欧洲局势有所缓和之後,人民币汇价有望再启升势.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3171元,上日为6.3236元.北京时间上午11:54,人民币兑美元即期报6.3128元,上日尾盘报6.3146元.

中国人民银行行长周小川指出,目前人民币汇率波动幅度在正负千分之五区间以内,未来随着资本流入流出相对比较均衡,扩大汇率波动幅度的条件会比较成熟,汇率的浮动区间可以进一步扩大,这是由市场供求关系和市场参与者提出的交易决定.[ID:nCN1325242]

东京汇市欧元周二在亚洲交易时段守住先前涨幅.此前欧元在海外市场走高,因市场人士在本周欧洲重要事件来临之前,削减极高的欧元空仓.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间11:59,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.2950/50元,上日尾盘报6.3140元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3240/90,上日尾盘为6.3300元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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