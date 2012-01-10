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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 12:25 BJT

《中国重要政经日程》--1月10日

=============================近日重要政经日程==========================

1/11(三)

*--中国民营经济发展形势分析会在北京举行.

*--中国国际经济交流中心在北京举行第三十一期经济每月谈,主题为"金融体制改革".

*--中国进出口企业第十届年会在北京举行,至12日.

2/4(六)

--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.

3/1(四)

--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.

4/13(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 苏丹

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