〔新债招标〕中石油企业债认购火爆,信用风险阴霾下高等级品种更显优势(更新版)

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* 信用风险疑虑中,高等级债券优势尽显

* 中石油集团企业债利率落在区间下限

* 七年及10年品种投标倍数双双突破30倍

* 风险集中在中低等级品种,激发高等级券种需求

路透上海1月10日电---随着近期中国信用债风险事件频发,优质的高等级债无疑更让人放心.中石油集团周二发行的企业债获得火爆认购,中标利率双双落在区间下限,且投标倍数高得超乎想象.预计今後高低等级债市场分化将更趋明显.

业内人士稍早透露,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司发行七年及10年期企业债票面利率为4.54%和4.69%,落在利率区间下限,投标倍数均超30倍.

"现在中低资质风险比较大,有配制压力的话,肯定优先选择一些资质很好,超AAA的债券,"华中一券商分析师表示.

他指出,信用风险事件对於资质优良的券种应不会有冲击.相反,中低等级品种表现越差,越可能激励配制需求转向高等级债券.市场分化越来越明显,且这种情况仍将持续.

该分析师并指出,二级市场上,机构亦优先选择AA+以上的信用债,AA及AA-的需求疲弱.未来,包括城投债在内的高风险券种依然难以摆脱弱势表现.

北京一券商分析师亦认为,在低评级信用债风险频发的背景下,高等级信用债受热捧并不意外.这几天市场上超AAA债尤其抢手.

中石油两期债各发行100亿元人民币.债券票面年利率为Shibor(上海银行间同业拆放利率)基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为5.24%.其中,七年品种基本利差区间为-0.70%-0.30%;10年期品种为-0.55%-0.45%.中石油集团主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.

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