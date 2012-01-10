《中国2012年经济指标各方预测值一览》--1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2011年11月/2010年全年 国内生产 *8.5%/交行金融研究中心/12年1月 9.1%/10.4% 总值(GDP) 8.8%/中国银行/11年12月 (9.1%为第三季度数据) 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月 8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月 8%以上/国研中心宏观部余斌/12月 不低於8.5%/央行货币政策委员李稻葵/12月 8.4%/中金公司/12月 8.9%/社科院/12月 8.8%/亚洲开发银行/12月 居民消费 *2.7%-3.3%/交行金融研究中心/12年1月 4.2%/3.3% 价格指数(CPI) 3.5%/中国银行/11年12月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月 低於4%/国研中心宏观部余斌/12月 3.5%/中金公司/12月 3%-3.5%/交通银行金融研究中心/12月 4.6%/社科院/12月 工业生产者出厂 2.7%/5.5% 价格指数(PPI) 广义货币 *14%-15%/交行金融研究中心/12年1月 *13.6%/19.7% 供应量(M2) (13.6%、19.7%分别为2011年12月末和2010年12月末数据) 新增人民币贷款 *8-8.5万亿元/交行金融研究中心/12年1月 *6,405亿元/7.95万亿元 8万亿元左右/中国银行/11年12月 (6,405亿元为12月数据) 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 *1,200亿美元/交行金融研究中心/12年1月 *1,551.4亿美元/1,831亿美元 1,350亿美元/社科院/11年12月 (1,551.4亿美元为2010年全年数据) 社会消费品 *17%/交行金融研究中心/12年1月 17.0%/18.4% 零售总额 *14%以上/商务部/1月 (17.0%为1-11月数据) 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 *21%/交行金融研究中心/12年1月 24.5%/24.5% (不含农户) 22.8%/社科院/11年12月 (24.5%为1-11月数据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 统计局总经济师--统计局总经济师姚景源 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金会(完) --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国