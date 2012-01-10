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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 13:08 BJT

《中国2012年经济指标各方预测值一览》--1月10日

路透上海1月10日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值:

             政府目标              预测值/预测者/预测时间                           实际值
              2012年                      2012年                              2011年11月/2010年全年

  国内生产                       *8.5%/交行金融研究中心/12年1月                     9.1%/10.4%
  总值(GDP)                       8.8%/中国银行/11年12月                      (9.1%为第三季度数据)
                                  8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月     
                                  8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月
                                  8%以上/国研中心宏观部余斌/12月               
                                  不低於8.5%/央行货币政策委员李稻葵/12月       
                                  8.4%/中金公司/12月
                                  8.9%/社科院/12月
                                  8.8%/亚洲开发银行/12月
                                         

  居民消费                       *2.7%-3.3%/交行金融研究中心/12年1月                 4.2%/3.3%
  价格指数(CPI)                   3.5%/中国银行/11年12月                          
                                  4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月
                                  低於4%/国研中心宏观部余斌/12月                
                                  3.5%/中金公司/12月
                                  3%-3.5%/交通银行金融研究中心/12月   
                                  4.6%/社科院/12月

                                            
  工业生产者出厂                                                                    2.7%/5.5%
  价格指数(PPI)                                                              


  广义货币                       *14%-15%/交行金融研究中心/12年1月                *13.6%/19.7%     
  供应量(M2)                                                       (13.6%、19.7%分别为2011年12月末和2010年12月末数据)   
                                                                                                                   

  新增人民币贷款                 *8-8.5万亿元/交行金融研究中心/12年1月        *6,405亿元/7.95万亿元
                                  8万亿元左右/中国银行/11年12月               (6,405亿元为12月数据)
                                  9-10万亿元/中金公司/12月                    

                                    
  贸易顺差/逆差                  *1,200亿美元/交行金融研究中心/12年1月      *1,551.4亿美元/1,831亿美元
                                  1,350亿美元/社科院/11年12月             (1,551.4亿美元为2010年全年数据)
                                  
                                      
  社会消费品                     *17%/交行金融研究中心/12年1月                     17.0%/18.4%
  零售总额                       *14%以上/商务部/1月                            (17.0%为1-11月数据)
                                  15.7%/社科院/11年12月                         
                                                                       
                                 
        
  固定资产投资                   *21%/交行金融研究中心/12年1月                     24.5%/24.5%
  (不含农户)                      22.8%/社科院/11年12月                        (24.5%为1-11月数据) 

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
            统计局总经济师--统计局总经济师姚景源
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金会(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

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