《中国2011年经济指标各方预测值一览》--1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2011年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2011年 2011年 2011年11月/2010年全年 国内生产 8% *9.2%/交行金融研究中心/12年1月 9.1%/10.4% 总值(GDP) 9.2%/社科院/11年12月 (9.1%为第三季度数据) 超过9%/商务部长陈德铭/11月 9.3%/经济合作暨发展组织(OECD)/11月 9.2%/工业和信息化部/11月 约9.4%/发改委宏观经济研究院/11月 9.2%/央行货币政策委员李稻葵/11月 9.2%/美银美林新兴亚洲经济部主管TJ Bond/11月 9.1%/高华证券/10月 9.1%/巴克莱资本/10月 9%/摩根大通/10月 9%左右/汇丰银行中国区首席经济学家/10月 9.2%/清华大学中国与世界经济研究中心/10月 9.4%/国家信息中心预测部副主任祝宝良/10月 9.5%/IMF/9月 9.3%/亚洲开发银行/9月 9%/瑞银/8月 8.9%/德意志银行/8月 9.7%-9.9%/安信证券/8月 9.4%/野村证券/8月 9.5%/星展银行/7月 9.5%左右/发改委专家陈东琪/7月 9.3%/ING/7月 9.63%/人民大学/7月 9.3%左右/国家信息中心/6月 9.5%/农业银行战略规划部/6月 9.2%/中金首席经济学家彭文生/6月 8.7%/瑞士信贷/6月 9.2%/花旗银行/6月 9%/摩根士丹利/6月 9.4%/高盛/5月 9%左右/国研中心宏观研究部部长余斌/5月 9.3%/世界银行/4月 9.8%/法国兴业银行/4月 9.6%/IMF/11年4月 9%/恒生银行/4月 9%以上/中国银行/3月 居民消费 4% *5.4%/交行金融研究中心/12年1月 4.2%/3.3% 价格指数(CPI) 5.5%/社科院/11年12月 5.5%左右/商务部长陈德铭/11月 5.5%/国家信息中心首席经济师范剑平/11月 约5.5%/发改委宏观经济研究院/11月 5.5%/央行货币政策委员会委员李稻葵/10月 5.5%/清华大学中国与世界经济研究中心/10月 5.5%/IMF/9月 5.3%/亚洲开发银行/9月 5.6%/野村证券/9月 5.2%/巴克莱/9月 5%或略高/里昂证券/7月 超过5%/花旗/7月 4.7%/人民大学/7月 5%/瑞银证券/6月 4.8%/农业银行战略规划部/6月 4.9%左右/国家信息中心/6月 4.8%/中金首席经济学家彭文生/6月 5.6%/瑞士信贷行亚洲区首席经济分析师陶冬/6月 4.5%/摩根士丹利/6月 5.0%/德意志银行/6月 4.5%左右/央行研究生部书记焦瑾璞/5月 4.7%/高盛/5月 5.0%/世界银行/4月 5.5%/法国兴业银行/4月 4.5%/星展银行/4月 4.6%左右/亚洲开发银行/4月 4.5%/申银万国/4月 4.5%/《国际经济评论》/3月 4%左右/发改委社会发展研究所所长杨宜勇/1月 工业生产者出厂 2.7%/5.5% 价格指数(PPI) 广义货币 16%左右 *12%-13%/交行金融研究中心/12年1月 *13.6%/19.7% 供应量(M2) (13.6%、19.7%分别为2011年12月末和2010年12月末数据) 新增人民币贷款 *7.3万亿/交行金融研究中心/12年1月 *6,405亿元/7.95万亿元 6.5-7万亿元/美银美林/10年11月 (6,405亿元为12月数据) 贸易顺差/逆差 *1,500亿美元/交行金融研究中心/12年1月 *1,551.4亿美元/1,831亿美元 1,610亿美元/社科院/11年12月 (1,551.4亿元为2011全年数据) 1,500亿美元左右/商务部报告/11月 1,500-1,600亿美元/央行货币政策委员李稻葵/11月 约1,500亿美元/国家信息中心祝宝良/10月 约1,570亿美元/国家信息中心/7月 约1,600亿美元/农业银行/7月 1,400-1,500亿美元左右/瑞银/6月 1,500亿美元/巴克莱资本/3月 1.566亿美元/国家信息中心王远鸿/2月 社会消费品 *17%/交行金融研究中心/12年1月 17.0%/18.4% 零售总额 16.7%/社科
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国