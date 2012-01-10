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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 13:08 BJT

《中国2011年经济指标各方预测值一览》--1月10日

路透上海1月10日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2011年重要经济指标同比增幅的预测值:

             政府目标              预测值/预测者/预测时间                           实际值
              2011年                      2011年                              2011年11月/2010年全年

  国内生产      8%               *9.2%/交行金融研究中心/12年1月                     9.1%/10.4%
  总值(GDP)                       9.2%/社科院/11年12月                        (9.1%为第三季度数据)
                                  超过9%/商务部长陈德铭/11月                 
                                  9.3%/经济合作暨发展组织(OECD)/11月
                                  9.2%/工业和信息化部/11月
                                  约9.4%/发改委宏观经济研究院/11月            
                                  9.2%/央行货币政策委员李稻葵/11月        
                                  9.2%/美银美林新兴亚洲经济部主管TJ Bond/11月
                                  9.1%/高华证券/10月
                                  9.1%/巴克莱资本/10月
                                  9%/摩根大通/10月                             
                                  9%左右/汇丰银行中国区首席经济学家/10月
                                  9.2%/清华大学中国与世界经济研究中心/10月     
                                  9.4%/国家信息中心预测部副主任祝宝良/10月                    
                                  9.5%/IMF/9月                                
                                  9.3%/亚洲开发银行/9月
                                  9%/瑞银/8月                                   
                                  8.9%/德意志银行/8月                         
                                  9.7%-9.9%/安信证券/8月                  
                                  9.4%/野村证券/8月              
                                  9.5%/星展银行/7月                          
                                  9.5%左右/发改委专家陈东琪/7月 
                                  9.3%/ING/7月                                 
                                  9.63%/人民大学/7月                                                    
                                  9.3%左右/国家信息中心/6月 
                                  9.5%/农业银行战略规划部/6月 
                                  9.2%/中金首席经济学家彭文生/6月                            
                                  8.7%/瑞士信贷/6月                   
                                  9.2%/花旗银行/6月
                                  9%/摩根士丹利/6月
                                  9.4%/高盛/5月   
                                  9%左右/国研中心宏观研究部部长余斌/5月        
                                  9.3%/世界银行/4月                       
                                  9.8%/法国兴业银行/4月
                                  9.6%/IMF/11年4月
                                  9%/恒生银行/4月                
                                  9%以上/中国银行/3月                         
                                         

  居民消费      4%               *5.4%/交行金融研究中心/12年1月                     4.2%/3.3%
  价格指数(CPI)                   5.5%/社科院/11年12月                             
                                  5.5%左右/商务部长陈德铭/11月
                                  5.5%/国家信息中心首席经济师范剑平/11月
                                  约5.5%/发改委宏观经济研究院/11月
                                  5.5%/央行货币政策委员会委员李稻葵/10月     
                                  5.5%/清华大学中国与世界经济研究中心/10月                        
                                  5.5%/IMF/9月
                                  5.3%/亚洲开发银行/9月                                 
                                  5.6%/野村证券/9月                               
                                  5.2%/巴克莱/9月  
                                  5%或略高/里昂证券/7月                    
                                  超过5%/花旗/7月                              
                                  4.7%/人民大学/7月                                                   
                                  5%/瑞银证券/6月                                 
                                  4.8%/农业银行战略规划部/6月
                                  4.9%左右/国家信息中心/6月
                                  4.8%/中金首席经济学家彭文生/6月                             
                                  5.6%/瑞士信贷行亚洲区首席经济分析师陶冬/6月     
                                  4.5%/摩根士丹利/6月                          
                                  5.0%/德意志银行/6月        
                                  4.5%左右/央行研究生部书记焦瑾璞/5月
                                  4.7%/高盛/5月
                                  5.0%/世界银行/4月
                                  5.5%/法国兴业银行/4月
                                  4.5%/星展银行/4月
                                  4.6%左右/亚洲开发银行/4月
                                  4.5%/申银万国/4月
                                  4.5%/《国际经济评论》/3月
                                  4%左右/发改委社会发展研究所所长杨宜勇/1月     

                                            
  工业生产者出厂                                                                    2.7%/5.5%
  价格指数(PPI)                                                              


  广义货币     16%左右          *12%-13%/交行金融研究中心/12年1月                    *13.6%/19.7%       
  供应量(M2)                                                       (13.6%、19.7%分别为2011年12月末和2010年12月末数据)   
                                                                                                                   

  新增人民币贷款                 *7.3万亿/交行金融研究中心/12年1月             *6,405亿元/7.95万亿元
                                  6.5-7万亿元/美银美林/10年11月                (6,405亿元为12月数据)
                                                                               

                                 
  贸易顺差/逆差                  *1,500亿美元/交行金融研究中心/12年1月      *1,551.4亿美元/1,831亿美元        
                                  1,610亿美元/社科院/11年12月               (1,551.4亿元为2011全年数据)
                                  1,500亿美元左右/商务部报告/11月          
                                  1,500-1,600亿美元/央行货币政策委员李稻葵/11月
                                  约1,500亿美元/国家信息中心祝宝良/10月
                                  约1,570亿美元/国家信息中心/7月          
                                  约1,600亿美元/农业银行/7月                      
                                  1,400-1,500亿美元左右/瑞银/6月     
                                  1,500亿美元/巴克莱资本/3月                
                                  1.566亿美元/国家信息中心王远鸿/2月
                                      

  社会消费品                     *17%/交行金融研究中心/12年1月                     17.0%/18.4%
  零售总额                        16.7%/社科

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