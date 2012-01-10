主要国家经济指标预测--1月11日****

韩国个股：三星电子表示，将加强对捐赠的管控
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
路透1月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------------------------------------------------
1月10日(二)
2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63
1月11日(三)
0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- 持平
同时指标(较上月) -- +1.3
0800 德国全年国内生产总值(GDP) 12个月 +3.0% +3.6%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差50 逆差45.5
对全球贸易收支(亿英镑) 逆差83 逆差75.6
1200 美国抵押贷款指数 1月6日当周 -- 634.6
再融资指数 -- 3,448.3
2350 日本银行放贷(较上年同期) 12月 -- +0.2%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 11月 -74.7% -62.4%
(亿日圆) 2,424 5,624
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
1月10日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 +2.2% +0.10%
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 负16 负19
0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 +8.4% +7.0%
民间建筑许可(较前月) +4.8% --
0745 法国工业生产(较前月) 11月 +1.1% 持平
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月7日当周 -5.4% --
1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 20.02 --
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月7日当周 +3.3% --
1500 美国IBD消费者信心指数 1月 47.5 --
1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.1% +0.5%
趸售销售 +0.6% +0.7%
2300 韩国失业率 12月 3.1% -- (完)
--整理 艾茂林/李婷仪;审校 杜明霞
路透首尔2月24日 - 韩国科技巨擘三星电子周五表示，将加强对于第三方资金支持的控制。此前三星电子副会长李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，而该丑闻可能导致韩国总统朴槿惠下台。
路透东京2月24日 - 日本股市周五在盘初下跌后勉力趋稳，因日圆在亚洲时段小跌，但海外政治不确定性及美国税收政策令大多数投资者保持观望。
路透上海2月24日 - 中国大型快递企业--顺丰借壳鼎泰新材后，周五该股正式更名为顺丰控股，早盘大涨逾9%，并超越万科成为深市最大市值公司。