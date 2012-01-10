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亚洲 | 2012年 1月 11日 星期三 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--1月11日****

路透1月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月10日(二)

2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63

1月11日(三)

0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- 持平

同时指标(较上月) -- +1.3

0800 德国全年国内生产总值(GDP) 12个月 +3.0% +3.6%

0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 11月 逆差50 逆差45.5

对全球贸易收支(亿英镑) 逆差83 逆差75.6

1200 美国抵押贷款指数 1月6日当周 -- 634.6

再融资指数 -- 3,448.3

2350 日本银行放贷(较上年同期) 12月 -- +0.2%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 11月 -74.7% -62.4%

(亿日圆) 2,424 5,624

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月10日(二)

0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 12月 +2.2% +0.10%

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 12月 负16 负19

0030 澳洲建筑许可(较前月) 11月 +8.4% +7.0%

民间建筑许可(较前月) +4.8% --

0745 法国工业生产(较前月) 11月 +1.1% 持平

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月7日当周 -5.4% --

1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 20.02 --

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月7日当周 +3.3% --

1500 美国IBD消费者信心指数 1月 47.5 --

1500 美国趸售(批发)库存 11月 +0.1% +0.5%

趸售销售 +0.6% +0.7%

2300 韩国失业率 12月 3.1% -- (完)

--整理 艾茂林/李婷仪;审校 杜明霞

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