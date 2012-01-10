版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 12:44 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳但在本周稍晚或面临压力,欧洲央行即将举行会议

* 欧元受到空头回补的支撑

* 意大利和西班牙即将标债,ECB亦将召开会议

* 中国贸易数据令人失望

* 在瑞士央行总裁辞职後,市场测试该央行抑制瑞郎升值的决心

路透东京1月10日电---欧元周二在亚洲交易时段守住先前涨幅,但在意大利和西班牙标债之前,本周稍晚欧元料面临压力.

欧元/美元EUR=报1.2767美元,此前在隔夜脱离16个月低点1.2666.交易商表示,位於1.2650期权障碍之前的买盘引发了一些空头回补,因日本交易商结束假期返回市场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐